Экономика

ВедомостиВедомостиФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

«Ведомости» ознакомились с текстом документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Необходимо перейти от исторического принципа распределения квот к распределению их на аукционах, предлагает ФАС. Замруководителя службы Михаил Евраев говорит, что это поможет развиваться рынку.
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с чего всё началось

ФАС предлагает ввести электронные аукционы на право добычи рыбы в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает заменить исторический принцип распределения квоты на вылов рыбы в России электронными аукционами и направила письмо с соответствующими предложениями в Росрыболовство. Об этом ТАСС сообщили в Росрыболовстве.
ТАССвчера в 13:09

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ФАС намерена заменить принцип распределения квот на вылов рыбы аукционами

Газета.Ru00:25

ФАС предлагает ввести электронные аукционы на право добычи рыбы в России

ТАССвчера в 13:09

Главные новости к утру 18 февраля

Коммерсантъвчера в 23:00

ФАС предложила ввести электронные аукционы на право добычи рыбы

News.ruвчера в 17:35

ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

Ведомостивчера в 13:23

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:06

ФАС вернулась к идее заменить аукционами принцип распределения квот на вылов рыбы

Интерфаксвчера в 10:59
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 05:39, Ашберн
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Коронавирус оказался особенно опасным для онкобольных

Коронавирус может оказаться особенно опасным для онкобольных и пожилых людей с ослабленным организмом.
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Газета.Ru вчера в 13:11
Общество

Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

Требования закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV не повлияют на планы работы южнокорейской корпорации Samsung в России.
ТАСС вчера в 11:25
Политика

Путин проинформирован о реакции общества на приговор по делу «Сети»

Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу запрещенной в России террористической организации «Сети» и о сообщениях о возможных пытках, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Зеленский созвал заседание СНБО по ситуации в Донбассе

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ЛНР и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

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В Минэкономики ФРГ высказались о «Северном потоке — 2»

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