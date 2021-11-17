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ФАС предложила увеличить продажу зимнего дизеля для стабилизации цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала несколько предложений для стабилизации цен на зимнее дизельное топливо, сообщил
 ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.
Ведомости
Служба, в частности, предлагает повысить норматив продажи зимнего дизеля на бирже на 2,5 процентных пункта с 7,5 до 10%.
ТАСС
На прошлой неделе биржевая цена на зимнее дизельное топливо по территориальному европейскому индексу обновила исторический максимум, впервые превысив 61 000 рублей за тонну.
Аргументы и Факты
Президент РТС пояснял, что ежегодный рост индикативных цен на бензин и дизель в демпфирующем механизме автоматически толкает оптовые цены вверх независимо от инфляции и от цен внешнего рынка.
ТАСС

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ФАС предложила увеличить продажу зимнего дизеля для стабилизации цен
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