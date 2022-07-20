НТВФАС предложила ужесточить контроль над ценообразованиемФедеральная антимонопольная служба предложило новую схему, как можно контролировать цены в российских магазинах.НТВВ случае, когда цены были подняты необоснованно, ФАС хочет получить полномочия до 2024 года, чтобы привлекать бизнес к ответственности при сговорах по упрощенной схеме.Газета.RuОценивать обоснованность роста цен ФАС будет на основании заключения Минэкономики и поручения правительства.Коммерсантъ«Однако из законопроекта не представляется возможным установить, как антимонопольный орган планирует разграничивать составы коллективного злоупотребления доминирующим положением и согласованных действий»,— добавляет эксперт.КоммерсантъЧитать далееСвернутьНТВНТВГазета.RuСенатИнформТаймырский телеграфВятка-На-СетиВыберу.руПодробнее о событииФАС предложила ужесточить контроль над ценообразованиемНТВ05:31ФАС ополчилась на спекулянтовКоммерсантъ17:29Самое цитируемое«Ъ» заявил о планах ФАС привлечь бизнес к ответственности по упрощенной схеме до 2024 годаLenta.ru02:10ФАС придумала способ борьбы со спекулянтами, но опоздала на несколько месяцев66.ru00:16ФАС захотела привлекать бизнес к ответственности по упрощенной схеме до 2024 годаГазета.Ru01:19ФАС предложила ужесточить контроль над ценообразованием на российском рынкеUrbc.Ru01:23ФАС просит о дополнительных полномочиях для борьбы с ростом ценНакануне.Ru21:08Показать ещёОценить70Поделиться