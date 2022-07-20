Будьте в Плюсе

ФАС предложила ужесточить контроль над ценообразованием

Федеральная антимонопольная служба предложило новую схему, как можно контролировать цены в российских магазинах.
НТВ
В случае, когда цены были подняты необоснованно, ФАС хочет получить полномочия до 2024 года, чтобы привлекать бизнес к ответственности при сговорах по упрощенной схеме.
Газета.Ru
Оценивать обоснованность роста цен ФАС будет на основании заключения Минэкономики и поручения правительства.
Коммерсантъ
«Однако из законопроекта не представляется возможным установить, как антимонопольный орган планирует разграничивать составы коллективного злоупотребления доминирующим положением и согласованных действий»,— добавляет эксперт.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

ФАС предложила ужесточить контроль над ценообразованием
НТВ05:31
ФАС ополчилась на спекулянтов
Коммерсантъ17:29
Самое цитируемое
«Ъ» заявил о планах ФАС привлечь бизнес к ответственности по упрощенной схеме до 2024 года
Lenta.ru02:10
ФАС придумала способ борьбы со спекулянтами, но опоздала на несколько месяцев
66.ru00:16
ФАС захотела привлекать бизнес к ответственности по упрощенной схеме до 2024 года
Газета.Ru01:19
ФАС предложила ужесточить контроль над ценообразованием на российском рынке
Urbc.Ru01:23
ФАС просит о дополнительных полномочиях для борьбы с ростом цен
Накануне.Ru21:08

Интересное

Евросоюз принял решение впервые провести зиму без российского газа

Европейский союз решил готовиться провести зиму без газа из России. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Российская газета07:01

Лавров: если Запад поставит Украине дальнобойное оружие, география операции отодвинется

В связи с активными поставками западного вооружения на Украину географические задачи спецоперации по защите Донбасса претерпели изменения.
Известия06:32

Народная милиция ЛНР сообщила, что подразделения ВСУ почти полностью покинули Северск

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти полностью покинули Северск, однако за город еще продолжаются бои.
Lenta.ru05:49

Минобороны: ВМФ России уничтожил более 200 украинских военных в Одесской области

ВМФ России точным ударом уничтожил более 200 украинских военнослужащих и иностранную технику под Одессой, сообщило Минобороны.
РИА Новости05:58

Разведка ЛНР заявила о стягивании иностранных инструкторов в районе Артемовска и Соледара

Разведка Луганской народной республики (ЛНР) информировала, что выявлены иностранные инструктора в районе Соледара и Артемовска в Донбассе.
Газета.Ru07:06

ФРГ ожидает поставок газа по «Северному потоку» в полном объеме после ремонта

Правительство Германии ожидает поставок газа по «Северному потоку» в полном объеме после завершения ремонтных работ.
Известия06:56

Генконсул Авдеев: суд снял арест с задержанного в Индии российского сухогруза

Суд принял решение отпустить задержанный в индийском порту Кочин российский сухогруз, сообщил ТАСС генеральный консул России в Ченнаи Олег Авдеев.
RT на русском06:55

Путин посоветовал школьникам «не превращаться в ботаников»

Президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками конкурса "Большая перемена" посоветовал школьникам быть разносторонними и "не превращаться в ботаников".
Российская газета07:13

Медведев сравнил упреки в адрес России с обвинениями в убийстве Цезаря и гибели динозавров

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев составил иронический список "грехов", в которых, по мнению Запада, виновата РФ.
ТАСС07:21

Актер: в РФ дети с молоком матери впитывают чужую культуру — это катастрофа

В России дети не знают русских героев, заявил актер, народный артист России Андрей Соколов, 20 июля сообщает «Известия».
ИА Красная Весна06:29