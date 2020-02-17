Экономика
КоммерсантъФАС предложила ввести аукционы на право добычи рыбы в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает заменить исторический принцип распределения квот на вылов рыбы в России электронными аукционами. Соответствующее письмо направлено в Росрыболовство, рассказали там ТАСС.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает заменить исторический принцип распределения квоты на вылов рыбы в России электронными аукционами и направила письмо с соответствующими предложениями в Росрыболовство. Об этом ТАСС сообщили в Росрыболовстве.ТАСС13:09
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