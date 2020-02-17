Экономика
КоммерсантъФАС предложила ввести аукционы на право добычи рыбы в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает заменить исторический принцип распределения квот на вылов рыбы в России электронными аукционами. Соответствующее письмо направлено в Росрыболовство, рассказали там ТАСС.
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Музыка
Элтон Джон из-за пневмонии потерял голос прямо на концерте
Политика
Украинский самолет вывезет из Китая одного россиянина
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что украинский спецборт вместе с украинскими гражданами эвакуирует из Китая также несколько иностранцев.
Футбол
Аспас о Смолове: «Нужно дать ему пас в свободную зону, и он забьет»
Форвард «Сельты» Яго Аспас похвалил нападающего Федора Смолова за забитый гол «Реалу» (2:2). 30-летний форвард отличился на 7-й минуте, реализовав выход один на один после паса испанского одноклубника.
Культура
Персонажи «Маши и Медведя» стали героями карнавала в Сан-Паулу
Персонажи российского анимационного сериала "Маша и Медведь" стали героями карнавала Bloco Mamãe Eu Quero в Сан-Паулу в Бразилии, который посетили более 10 тысяч человек, сообщила пресс-служба компании "Анимакорд".
Общество
СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»
Крушение малазийского "Боинга" на востоке Украины в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного зенитного ракетного комплекса "Бук".
Происшествия
Краснодарский «людоед» Бакшеев скончался в тюремной больнице
Житель Краснодара Дмитрий Бакшеев, осужденный за убийство и расчленение женщины, умер в тюремной больнице Ростова-на-Дону.
Шоу-бизнес
Караулова вывела в свет жениха, Летучая пришла без мужа, а ST и Ассоль рассекретили пол будущего малыша: сюрпризы премии «Пара года»
17 февраля в ресторане Modus прошла церемония вручения ежегодной премии «Пара года» журнала Оксаны Федоровой Moda Topical.
Авто
Land Rover Defender в новой части бондианы: прыжки и гонки по болоту
Компания Land Rover опубликовала видео со съемочной площадки нового фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать», в котором приняли участие внедорожники Defender нового поколения.
Авто
Nikola Motor представил пикап Badger
Американский стартап Nikola Motor представил пикап Badger, что в переводе обозначает "Барсук".
Культура
Лысая певица Zivert представила клип Алана Бадоева на песню «Credo»
Автором нового клипа Zivert (Юлии Зиверт) на песню "Credo" стал известный режиссёр Алан Бадоев.
Происшествия
В Петербурге в суд поступил новый иск к беглянке Алле Ильиной
В отношении 32-летней петербурженки Аллы Ильиной, принудительно помещенной в карантин по решению суда от 17 февраля, поступил новый судебный иск.
Биатлон
Старых стартует последней в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
Екатерина Юрлова-Перхт выйдет на гонку 36-й, Лариса Куклина — 70-й, а Ирина Старых будет стартовать последней под 100-м номером.
Политика
Пушков прокомментировал слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и Россией.
Политика
Председателя Мюнхенской конференции внесли в базу сайта «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за подписание плана по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщается на сайте.
Музыка
Школьница из Новосибирска спела о «лабутенах» в шоу «Голос. Дети»
Группа "Ленинград" выпустила песню "Экспонат" в 2016 году, она сразу стала хитом.
Политика
До 2 марта продлен срок представления поправок в проект о Конституции
Совет Госдумы принял решение продлить срок представления поправок к законопроекту о внесении изменений в Конституцию РФ до 2 марта, пишет ТАСС.
Футбол
Зидан жёстко получил ногой в лицо от футболиста «Сельты»
Во втором тайме матча защитник "Сельты" Джозеф Айду, находясь у боковой линии, потерял равновесие и случайно сбил главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Наука
Найден простой способ избежать климатической катастрофы
Ученые из Германии и Великобритании нашли способ снизить влияние на климат от самолетов.
Экономика
Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Хоккей
«Амур» обыграл «Нефтехимик», одержав третью победу подряд
Политика
Китай раскритиковал рапорт эстонской разведки, признавший его угрозой
Посольство Китая в Эстонии выступило с заявлением, резко критикующим ежегодный рапорт эстонского департамента внешней разведки, в котором говорится о возможных угрозах безопасности страны со стороны КНР, и требует исправить ложные утверждения.
Здоровье
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 1696
Авто
Выпуск легковых машин сократился на 16,5% в РФ в январе
В отчетный период автозаводы выпустили 94,1 тыс. машин, а этот показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился на 16,5%. Если сравнивать результат с декабрем, то он стал меньше на 19,1%. Наблюдается снижение объёмов выпуска и грузовиков – 3,7 тыс. единиц, что на 12,4% меньше.
Экономика
ЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции
Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах".
Политика
Появилось видео сопровождения истребителями ВВС Сербии самолета Шойгу
Минобороны России показало видео сопровождения почетным эскортом истребителей Военно-воздушных сил Сербии самолета российского министра обороны Сергея Шойгу.
Политика
Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность
В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.