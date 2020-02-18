Экономика
Мой БрянскФАС предложила ввести электронные аукционы на право добычи рыбы
Инициатива направлена на развитие рынка и привлечение инвесторов в отрасль. Федеральная антимонопольная служба РФ предлагает ввести электронные аукционы на вылов рыбы взамен исторического принципа распределения квот, сообщили ТАСС в Росрыболовстве.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает заменить исторический принцип распределения квоты на вылов рыбы в России электронными аукционами и направила письмо с соответствующими предложениями в Росрыболовство. Об этом ТАСС сообщили в Росрыболовстве.ТАСС17 февраля в 13:09
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ФАС разъяснила свои предложения по изменению механизма распределения квот на вылов рыбы
Финмаркетвчера в 10:49
ФАС вернулась к идее заменить аукционами принцип распределения квот на вылов рыбы
Интерфакс17 февраля в 10:59
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