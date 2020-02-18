Экономика

Мой БрянскМой БрянскФАС предложила ввести электронные аукционы на право добычи рыбы

Инициатива направлена на развитие рынка и привлечение инвесторов в отрасль. Федеральная антимонопольная служба РФ предлагает ввести электронные аукционы на вылов рыбы взамен исторического принципа распределения квот, сообщили ТАСС в Росрыболовстве.
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ФАС предлагает ввести электронные аукционы на право добычи рыбы в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает заменить исторический принцип распределения квоты на вылов рыбы в России электронными аукционами и направила письмо с соответствующими предложениями в Росрыболовство. Об этом ТАСС сообщили в Росрыболовстве.
ТАСС17 февраля в 13:09

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Росрыболовство выступило против проведения аукционов на вылов рыбы

Красная веснавчера в 13:55

Росрыболовство выступило против проведения аукционов на вылов рыбы

Ведомостивчера в 12:45

Главные новости к утру 18 февраля

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Росрыболовство не поддерживает идею заменить квоты на вылов рыбы электронными аукционами

ТАССвчера в 11:01

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 00:06

ФАС разъяснила свои предложения по изменению механизма распределения квот на вылов рыбы

Финмаркетвчера в 10:49

ФАС вернулась к идее заменить аукционами принцип распределения квот на вылов рыбы

Интерфакс17 февраля в 10:59
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Общество

Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

Первые россияне покинули карантин по коронавирусу в Тюмени

В Тюмени закончился карантин по коронавирусу.
УралПолит.Ru 00:03
Политика

Пекин прокомментировал меры России по ограничению въезда китайцам

Введенные Россией ограничения на въезд гражданам Китая являются временными и обусловлены национальными интересами страны на фоне распространения коронавируса.
РБК 04:18
Общество

Милашина потребовала от Бастрыкина расследовать ее избиение

Нападение на Елену Милашину и Марину Дубровину должен расследовать Следственный комитет России, а не МВД, поскольку инцидент связан с профессиональной деятельностью журналиста, процитировала 18 февраля "Новая газета" на своем сайте требование, описанное Милашиной в ее заявлении на имя главы российского Следкома Александра Бастрыкина.
Кавказский узел вчера в 18:23
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила долгожданного сына

Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Южный Федеральный 01:12
Футбол

Дзюба рассказал о своём отношении к Карпину и Черчесову

RT на русском вчера в 17:51
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области погиб в лесу

Российская газета 01:18
Политика

Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе

Турецкая военная операция в сирийском Идлибе — вопрос времени, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 04:22
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК вчера в 11:23
Политика

Президент Португалии: Индия должна быть постоянным членам Совбеза ООН

Португалия поддерживает заявку Индии на постоянное членство в Совете Безопасности ООН, заявил португальский президент Марселу де Соуза 16 января.
Красная весна 16 февраля в 11:51
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Спорт

Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
REGNUM 00:39
Общество

Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы

Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что считает все произошедшее с ним "подставой" спецслужб Норвегии.
РИА Новости вчера в 19:51
Общество

В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Интерфакс 02:39
Политика

Украинец в ООН прочел «Хотят ли русские войны»

Постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций (ООН) Сергей Кислица задался вопросом, хотят ли русские войны, и процитировал одноименную песню.
Рамблер 01:55
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты сообщил о ее наркозависимости

Дмитрий Иванов в своем Instagram-аккаунте заявил, что у него больше нет сил бороться с "ветряными мельницами", поэтому он решил сделать официальное заявление по поводу развода с Лолитой Милявской.
VSE42.RU вчера в 23:46
Происшествия

Собравших 160 миллионов рублей на лечение ребенка россиян вызвали на допрос

В Свердловской области родителей пятимесячной девочки со спинальной мышечной атрофией (СМА), на лечение которой было собрано 160 миллионов рублей, вызвали на допрос в Следственный комитет.
Lenta.ru 03:39
Происшествия

В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских

В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
Российская газета 03:30
Политика

Депутат Госдумы Баталина станет замглавы Минтруда

Замсекретаря генсовета «Единой России» депутат Госдумы Ольга Баталина перейдет в правительство на должность заместителя министра труда и соцзащиты, заявил первый замруководителя фракции партии Андрей Исаев ТАСС.
Коммерсантъ 02:30
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС вчера в 10:39
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 03:08
Общество

Сертификат на маткапитал дадут при выписке из роддома

Силуанов отметил, что с середины 2020 года в России заработает система, которая позволит гражданам получать социальные выплаты без бюрократических проволочек, передает ТАСС.
ТВ Центр вчера в 13:45
Происшествия

Самолет «Нордавиа» сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет авиакомпании "Нордавиа", выполняющий рейс из Новосибирска в Москву, сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира.
ТАСС 01:15
Происшествия

Лайнер Diamond Princess в Японии покинули две россиянки

Всего на судне находились 24 россиянина.
Интерфакс 03:50
Общество

Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках

Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Коммерсантъ вчера в 23:29
Происшествия

Убийца-расчленитель 18-летней девушки в Чите получил 14 лет колонии

РИА Новости 04:07
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 07:34
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Газета.Ru вчера в 08:34
Политика

Великобритания призвала РФ прекратить отправлять гуманитарные конвои в Донбасс

Великобритания призывает Россию прекратить отправку в Донбасс «неожиданных гуманитарных конвоев».
Известия 03:33
Политика

Китай аннулировал аккредитацию троих журналистов Wall Street Journal

Правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию троих корреспондентов американского издания Wall Street Journal в Пекине.
ТАСС 03:29
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