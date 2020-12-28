Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

ФАС предложила ввести пошлины на сталь для сдерживания цен на жильё

Москва, 28 декабря 2020, 09:27 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила ввести пошлины на экспорт стальной продукции сроком на шесть месяцев. Об этом издание РБК сообщает 28 декабря, ссылаясь на письмо заместителя руководителя ФАС Андрея Цариковского Минпромторгу РФ.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на сталь

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Почему ФАС предложила ввести новые пошлины Замглавы службы предлагает ввести регрессивную систему экспортных пошлин на всю продукцию — от сырья до готовых товаров.
РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
URA.Ru

В ФАС придумали, как снизить цены на квартиры

URA.Ruвчера в 16:32
Телеканал 360°

ФАС начала расследование из-за роста цен на металлопродукцию

Телеканал 360°вчера в 04:00
РИА Новости

ФАС расследует рост цен на металлопродукцию

РИА Новостивчера в 02:34
ТАСС

ФАС начала расследование из-за роста цен на арматуру

ТАССвчера в 02:30
Коммерсантъ

ФАС начала проверку роста цен на арматуру

Коммерсантъвчера в 03:07
ПРАЙМ

ФАС расследует рост цен на металлопродукцию

ПРАЙМвчера в 03:48
РБК

ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на сталь

РБКвчера в 16:00

Песков назвал ошибкой обидевшие Путина слова Зеленского об СССР

По словам Пескова, высказывание Зеленского о двойной ответственности нацистской Германии и СССР за начало той войны «сильно резанули сердце» не только Путина, но и многих ветеранов в странах бывшего Советского Союза.
Песков назвал ошибкой обидевшие Путина слова Зеленского об СССР
RuNews24.ru27 декабря в 11:44

В Госкомцен Якутии рассказали об изменениях в ценах на электричество и газ в 2021 году

Тарифы для населения за электроэнергию вырастут на 5% с середины года, а на газ от 2,6 до 6,4%. Об этом было заявлено на совместном онлайн заседании коллегии и общественного совета Государственного комитета по ценовой политике Якутии, сообщает ЯСИА.
ИА ЯСИА19:59

В Татарстане прививку от коронавируса получили 1100 человек

В минувшие выходные в Татарстан поступило еще 3 тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Чтобы избежать дефицита препарата, вакцинация населения будет проводиться постепенно. до февраля 2021 года в республике планируется привить от коронавируса 190 тысяч человек.
Вести Татарстанвчера в 06:21

Военнослужащие военного госпиталя ЗВО совершили марш из Цхинвала в Подмосковье: видео

Военнослужащие мобильного госпиталя Западного военного округа (ЗВО) совершили марш протяженностью порядка 1,8 тысячи километров из Цхинвала в пункт постоянной дислокации поселок Калининец в Подмосковье.
ТК Звезда21:30