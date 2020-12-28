В Госкомцен Якутии рассказали об изменениях в ценах на электричество и газ в 2021 году

Тарифы для населения за электроэнергию вырастут на 5% с середины года, а на газ от 2,6 до 6,4%. Об этом было заявлено на совместном онлайн заседании коллегии и общественного совета Государственного комитета по ценовой политике Якутии, сообщает ЯСИА.