ФАС предложила ввести пошлины на сталь для сдерживания цен на жильё
Москва, 28 декабря 2020, 09:27 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила ввести пошлины на экспорт стальной продукции сроком на шесть месяцев. Об этом издание РБК сообщает 28 декабря, ссылаясь на письмо заместителя руководителя ФАС Андрея Цариковского Минпромторгу РФ.В источнике
С чего всё началось
ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на сталь
Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Почему ФАС предложила ввести новые пошлины Замглавы службы предлагает ввести регрессивную систему экспортных пошлин на всю продукцию — от сырья до готовых товаров.
РБКвчера в 16:00
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