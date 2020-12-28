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REGNUM
REGNUM

ФАС предложила ввести пошлины на сталь для сдерживания цен на жильё

Москва, 28 декабря 2020, 09:27 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила ввести пошлины на экспорт стальной продукции сроком на шесть месяцев. Об этом издание РБК сообщает 28 декабря, ссылаясь на письмо заместителя руководителя ФАС Андрея Цариковского Минпромторгу РФ.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на сталь

ФАС предлагает регулировать цены на сырье и металлопродукцию, но почему тогда служба не предлагает зарегулировать цены на жилье, которое якобы подорожало из-за роста цен на арматуру, удивляется собеседник РБК.
РБК16:00
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ФАС расследует рост цен на металлопродукцию

ПРАЙМ03:48
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ФАС начала расследование из-за роста цен на металлопродукцию

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В ФАС придумали, как снизить цены на квартиры

URA.Ru16:32
ТАСС

ФАС начала расследование из-за роста цен на арматуру

ТАСС02:30
Коммерсантъ

ФАС начала проверку роста цен на арматуру

Коммерсантъ03:07
РИА Новости

ФАС расследует рост цен на металлопродукцию

РИА Новости02:34
РБК

ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на сталь

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Власти США подали апелляцию на запрет ограничений работы TikTok

Судья Карл Николс 7 декабря удовлетворил просьбу владельцев соцсети о введении временного судебного запрета на вступление в действие ограничений Минторга, которые, по мнению истцов, фактически означали бы невозможность работы приложения на территории США.
ТАСС13:18