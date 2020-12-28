Москва, 28 декабря 2020, 09:27 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила ввести пошлины на экспорт стальной продукции сроком на шесть месяцев. Об этом издание РБК сообщает 28 декабря, ссылаясь на письмо заместителя руководителя ФАС Андрея Цариковского Минпромторгу РФ.

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С чего всё началось ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на сталь ФАС предлагает регулировать цены на сырье и металлопродукцию, но почему тогда служба не предлагает зарегулировать цены на жилье, которое якобы подорожало из-за роста цен на арматуру, удивляется собеседник РБК. РБК 16:00