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ФАС предложила ввести в России эталонные тарифы на тепло

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой о введении эталонных тарифов на теплоснабжение, рассказал "Известиям" заместитель главы ведомства Виталий Королев. Собеседник газеты допустил, что правительство опубликует проект постановления уже в июне.В источнике
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Горячий расчет: ФАС предложила ввести эталонные тарифы на тепло

Эталонные меры В России предложили ввести эталонные тарифы на теплоснабжение. Соответствующий проект постановления правительства ФАС может опубликовать уже в июне. Об этом «Известиям» рассказал замглавы антимонопольной службы Виталий Королев.
Известия17:01

Подробнее о событии

ФАС предложила ввести в России эталонные тарифы на тепло

РИА Новости22:07

Горячий расчет: ФАС предложила ввести эталонные тарифы на тепло

Известия17:01

В России приготовились ввести новые тарифы на теплоснабжение

Lenta.ru20:41

ФАС предложила ввести эталонные тарифы на теплоснабжение

Комсомольская правда19:44

В России предложили ввести эталонные тарифы на тепло

РЕН ТВ18:22

ФАС намерена изменить тарифы на тепло в России

URA.Ru17:39

ФАС предложила ввести эталонные тарифы на тепло

РБК22:02
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