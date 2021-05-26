Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой о введении эталонных тарифов на теплоснабжение, рассказал "Известиям" заместитель главы ведомства Виталий Королев. Собеседник газеты допустил, что правительство опубликует проект постановления уже в июне.

С чего всё началось Горячий расчет: ФАС предложила ввести эталонные тарифы на тепло Эталонные меры В России предложили ввести эталонные тарифы на теплоснабжение. Соответствующий проект постановления правительства ФАС может опубликовать уже в июне. Об этом «Известиям» рассказал замглавы антимонопольной службы Виталий Королев. Известия 17:01