В ФАС считают, что предложенная мера позволит предотвратить рост тарифов на теплоснабжение. Подчеркивается, что сейчас тарифы теплоснабжающих организаций ежегодно устанавливают региональные органы регулирования. Расценки основаны на расходах предприятий, которые они способны доказать.

С чего всё началось Горячий расчет: ФАС предложила ввести эталонные тарифы на тепло Эталонные меры В России предложили ввести эталонные тарифы на теплоснабжение. Соответствующий проект постановления правительства ФАС может опубликовать уже в июне. Об этом «Известиям» рассказал замглавы антимонопольной службы Виталий Королев. Известия 17:01