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Экономика

ФАС предложила ввести в России эталонные тарифы на тепло

В ФАС считают, что предложенная мера позволит предотвратить рост тарифов на теплоснабжение. Подчеркивается, что сейчас тарифы теплоснабжающих организаций ежегодно устанавливают региональные органы регулирования. Расценки основаны на расходах предприятий, которые они способны доказать.В источнике
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С чего всё началось

Горячий расчет: ФАС предложила ввести эталонные тарифы на тепло

Эталонные меры В России предложили ввести эталонные тарифы на теплоснабжение. Соответствующий проект постановления правительства ФАС может опубликовать уже в июне. Об этом «Известиям» рассказал замглавы антимонопольной службы Виталий Королев.
Известия17:01

Подробнее о событии

ФАС предложила ввести в России эталонные тарифы на тепло

РИА Новости22:07

ФАС намерена изменить тарифы на тепло в России

URA.Ru17:39

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В России предложили ввести эталонные тарифы на тепло

РЕН ТВ18:22

ФАС предложила ввести эталонные тарифы на тепло

РБК22:02

Горячий расчет: ФАС предложила ввести эталонные тарифы на тепло

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