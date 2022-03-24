Российская газетаФАС предостерегла экспертов от публичных прогнозов по росту цен на авиабилетыФедеральная антимонопольная служба выдала двум организациям предостережения в связи с публичными заявлениями о росте цен на авиабилеты.Российская газетаФедеральная антимонопольная служба выдала туроператорам предостережения из-за заявлений о росте цен на летний отдых в России.БИЗНЕС Online"Подобные заявления могут привести к повышению спроса, что может быть использовано участниками рынка для увеличения продаж и негативно сказаться на ценах для конечного потребителя", - пояснили в ФАС.Российская газетаПри обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями служба примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики, подчеркнули в ФАС.РамблерЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газета78.ruИзвестияСобака.ruПервый ТульскийРБКЦарьградПодробнее о событииФАС объяснила предостережения бизнесу за слова о росте ценРБК15:06ФАС предупредила насчет публичных заявлений про рост цен на авиабилетыМосковский Комсомолец13:40УФАС предостерегло туроператоров о недопустимости роста цен на отдых в РоссииНовости Перми22 марта в 07:03ФАС выдала предостережения организациям из-за заявлений в СМИ об удорожании авиабилетовТАСС12:01ФАС выдала организациям предостережения из-за заявлений о росте цен на авиабилетыИзвестия12:00ФАС запретила российским туроператорам публично говорить о росте ценПервый Тульский22 марта в 09:24ФАС выдала организациям предостережения из-за сообщений о росте цен на авиабилетыРеальное время12:43Показать ещёОценить183Поделиться