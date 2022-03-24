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ФАС предостерегла экспертов от публичных прогнозов по росту цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба выдала двум организациям предостережения в связи с публичными заявлениями о росте цен на авиабилеты.
Российская газета
Федеральная антимонопольная служба выдала туроператорам предостережения из-за заявлений о росте цен на летний отдых в России.
БИЗНЕС Online
"Подобные заявления могут привести к повышению спроса, что может быть использовано участниками рынка для увеличения продаж и негативно сказаться на ценах для конечного потребителя", - пояснили в ФАС.
Российская газета
При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями служба примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики, подчеркнули в ФАС.
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