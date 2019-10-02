Экономика
РБКФАС предостерегла совладельца S7 Group от предложения «Аэрофлоту»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение совладельцу и председателю совета директоров S7 Group Владиславу Филеву после его предложения разделить между его компанией и «Аэрофлотом» отдельные авианаправления и прекратить конкуренцию. Об этом говорится в сообщении ведомства.
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ФАС выдала предостережение совладельцу S7 за попытку раздела рынка с «Аэрофлотом»
Новые Известиявчера в 10:30
ФАС России выдала предостережение совладельцу S7 Group из-за высказывания о конкуренции с «Аэрофлотом»
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По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс вчера в 10:30
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«Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС
Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.
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В России завершают модернизацию пушки «Малка» и миномета «Тюльпан»
В России завершают модернизацию одной из самых мощных самоходных пушек в мире - "Малки" и миномета 2С4 "Тюльпан".
Газета.Ru 04:29
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«Нафтогаз» потребовал от Газпрома разблокировать туркменский газ
Как сообщало ИА REGNUM, после сентябрьских переговоров по газу в формате ЕС-Украина-Россия министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев может закупить российский газ у «других поставщиков».
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