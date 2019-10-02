Экономика

РБКРБКФАС предостерегла совладельца S7 Group от предложения «Аэрофлоту»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение совладельцу и председателю совета директоров S7 Group Владиславу Филеву после его предложения разделить между его компанией и «Аэрофлотом» отдельные авианаправления и прекратить конкуренцию. Об этом говорится в сообщении ведомства.
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ФАС предостерегла совладельца S7 от антимонопольного предложения «Аэрофлоту»

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