Экономика
РБКФАС предостерегла совладельца S7 Group от предложения «Аэрофлоту»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение совладельцу и председателю совета директоров S7 Group Владиславу Филеву после его предложения разделить между его компанией и «Аэрофлотом» отдельные авианаправления и прекратить конкуренцию. Об этом говорится в сообщении ведомства.
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Политика
Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что был не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США, заявил сам президент РФ на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.
РИА Новости 08:53
Авто
Начались продажи дешевого «паркетника» Renault Kwid
Как и предполагалось, обновленный Renault Kwid стал практически полной копией концептуального City K-ZE, показанного весной текущего года: на это указывают такой же передок (за исключением формы решетки радатора и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.
Тарантас Ньюс вчера в 16:09
Политика
Трамп пообещал «поладить» с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".
РИА Новости 15:13
Политика
Депутаты из Норвегии хотят в Крым на поезде
Народные дипломаты из Норвегии намерены участвовать в открытии железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
Русская Планета 07:50
Культура
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Ведомости 14:45
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Политика
Участники митинга в Киеве направились к офису президента
Участники акции протеста «Нет капитуляции», проходящей на майдане Незалежности в Киеве, направились к зданию офиса президента страны.
RT на русском 13:39
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Политика
Путин поручил «не допустить фокусов» с доплатами врачам
Президент России Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение оклада медработников не сказалось на размере компенсационных выплат.
РИА Новости 15:15
Футбол
«Зенит» – «Бенфика». Дзюба открыл счет на 22-й минуте
Счет в игре на 22-й минуте открыл нападающий Артем Дзюба, которому ассистировал полузащитник Магомед Оздоев.
Вести.Ru 15:45
Происшествия
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК 04:45
Политика
Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах
Вчера в Минске участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера».
Известия 08:57
Политика
Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»
Украинский лидер Владимир Зеленский проинформировал глав фракций Верховной рады Украины о «формуле Штайнмайера».
Политика Сегодня 05:08
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru вчера в 05:49
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Футбол
Дзагоев рассказал, какую сумму потратил на подготовку к свадьбе
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, во сколько ему обошлась организация свадьбы.
Нева Спорт 14:36
Здоровье
В Петербурге открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи
Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) начал работу на базе СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр № 1». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.
АБН вчера в 10:15
Общество
Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»
Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
Znak.com 15:25
Политика
На Украине опубликовано письмо с подписанной формулой Штайнмайера
В Киеве обнародовали письмо о согласовании, так называемой, формулы Штайнмайера, которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию на востоке страны Леонид Кучма.
Национальная служба новостей 07:15
Политика
Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу
Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
Газета.Ru 12:42
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Коммерсантъ 13:55
Политика
«Извращенцев повыбирали»: Депутат мастурбировал прямо на заседании Рады
«Извращенцев повыбирали»; «То он эспандер положил в карман и качнул»; «Больные люди»; «Ну наконец-то хоть один человек в Верховной раде Украины занимается действительно нужным делом», — комментируют пользователи соцсетей действия Кивы.
Rusvesna.su 14:40
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Комсомольская правда 12:42
Общество
Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника
ТАСС вчера в 10:11
Здоровье
Онколог перечислил игнорируемые нами признаки лейкемии
Онколог Джек Якуба назвал главные признаки рака крови, которые люди обычно игнорируют.
NewInform 29 сентября в 17:58