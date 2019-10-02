Экономика

РБКРБКФАС предостерегла совладельца S7 Group от предложения «Аэрофлоту»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение совладельцу и председателю совета директоров S7 Group Владиславу Филеву после его предложения разделить между его компанией и «Аэрофлотом» отдельные авианаправления и прекратить конкуренцию. Об этом говорится в сообщении ведомства.
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ФАС предостерегла совладельца S7 от антимонопольного предложения «Аэрофлоту»

Ведомости13:41

ФАС предостерегла совладельца S7 Group от предложения «Аэрофлоту»

РБК12:25

ФАС вынесла предостережение совладельцу S7 Group Филеву

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ФАС России выдала предостережение совладельцу S7 Group из-за высказывания о конкуренции с «Аэрофлотом»

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«Может привести к разделу рынка»: ФАС предостерегла совладельца S7 Group за призыв перестать конкурировать с «Аэрофлотом»

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ФАС вынесла предостережение совладельцу S7 из-за его слов об «Аэрофлоте»

Интерфакс10:40
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
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Боец джиу-джитсу травмировал полицейских при задержании в Москве

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СМИ: Xbox Scarlett с PS5 имеют встроенные камеры и делают ставку на стриминг

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1C Entertainment привезёт King’s Bounty II на «ИгроМир 2019»

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Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

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В Саратове 30-летний отец с двумя детьми выпал из окна девятого этажа

30-летний мужчина с двумя маленькими детьми – 1,5-годовалым мальчиком и 4-летней девочкой на руках, выпал из окна на девятом этаже.
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Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, где хочет продолжить карьеру.
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Артем Дзюба: Когда видел Малкома? У него неприятная травма для футбола

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Спорт день за днем 17:56
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Бывший стратег Пентагона рассказал об опасности России для США

Бывший стратег Пентагона Терри Томпсон заявил, что США могут утратить авторитет на мировой арене и прекратить существовать, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", пишет РИА Новости.
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В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена

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В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением

О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
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Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.
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В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка

РИА Новости 07:30
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Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя

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Арестован заместитель гендиректора «Аэрофлота»

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров заключен под стражу по обвинению в хищении 250 миллионов рублей.
Lenta.ru 12:23
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Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ

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Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
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Гороскоп 3 октября: Овны влюбятся, у Водолеев внутренние разногласия

Даже если вы уже имеете спутника, не пугайтесь – ведь все в ваших руках; тем, кто пока одинок, эта любовь принесет радость общения и удачу.
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Lenta.ru 08:19
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В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика

Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
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