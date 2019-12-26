Общество
Политика СегодняФАС предсказала рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Цены на ЖКХ в РФ вырастут в среднем на 4% с 1 июля следующего года. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщают «Известия», ссылаясь на Федеральную антимонопольную службу. Наибольший рост цен ожидается в Чечне, где тарифы вырастут на 6,5%.
Читать в источнике
Оценить2437
с чего всё началось
В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).Известия25 декабря в 16:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:59, Ашберн
Культура
Шнуров высмеял Сюткина на шоу «Вечерний Ургант»
Футбол
Роналду встретился с родившимся без ног мальчиком из Казахстана
Фото опубликовано в Instagram юноши. Мальчик, родившийся без ног, любит футбол, однако из-за своего врожденного дефекта играть не может.
Энергетика
Новый норвежский сорт нефти Johan Sverdrup угрожает Urals в Европе
Норвежский сорт нефти Johan Sverdrup вышел на рынок только в ноябре, но уже имеет все шансы стать серьёзным конкурентом российской смеси Urals благодаря близким качественным характеристикам и выгодной логистике, говорят источники в отрасли.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Хоккей
Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России
Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Происшествия
В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка
Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
Происшествия
В США пять человек погибли при крушении самолета
Небольшой самолет рухнул в городе Лафайетте, американском штате Луизиана, в результате чего погибли пять человек.
Технологии
Huawei разрабатывает аналоги сервисов Google
Чарльз Пенг, генеральный директор Huawei и Honor в Индии сообщил, что китайский технологический гигант разрабатывает аналоги популярных приложений Google.
Футбол
Пеллегрини покинул пост главного тренера «Вест Хэма»
Пеллегрини получил назначение в мае прошлого года, ранее он тренировал такие клубы, как «Вильярреал», «Реал», «Малага» и «Манчестер Сити».
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на пенсионера
Полицейские задержали подозреваемого в ранении ножом пенсионера на станции московского метро "Шаболовская".
Происшествия
Пассажирский самолет рухнул в Казахстане
За пределами аэропорта Алматы в Казахстане рухнул самолет с сотней человек на борту, сообщает DEITA.
Хоккей
Овечкин стал лучшим бомбардиром НХЛ десятилетия
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в проигранном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролина Харрикейнз" (4:6).
Экономика
В Татарстане увеличатся пособия за рождение первенцев
В следующем году пособие на рождение первенца смогут получить до 80% семей, доход которых не превышает 60,5 тыс. рублей в месяц.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото разорванного грудного импланта
Телеведущая Лера Кудрявцева на своей страничке в Instagram показала фото разорванного грудного импланта.
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Происшествия
Иностранец погиб в ДТП в Шелеховском районе
Гражданин Германии погиб в результате автомобильной аварии сегодня, 27 декабря, около 07:45 на 31 км трассы Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе Иркутской области.
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией
Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Армия и оружие
Мадуро рассматривал возможность направить войска в Бразилию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обдумывал возможность приказать армейским подразделениям нарушить бразильскую границу для ареста венесуэльских военнослужащих, подозреваемых в атаке воинской части, сообщило 28 декабря гостелевидение Венесуэлы.
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Здоровье
Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры
Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
Гаджеты
Гибкие смартфоны Huawei начали ломаться, как Galaxy Fold
Фигурное катание
Тутберидзе прервала пресс-конференцию Щербаковой, Трусовой и Косторной
Футбол
«Локомотив» интересуется бывшим защитником «Ростова» Ингасоном
Московский «Локомотив» проявляет интерес к исландскому защитнику ПАОКа Сверриру Ингасону, утверждает sport24.gr.
Экономика
Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии в 2019 году
«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
Авто
В Сети опубликованы изображения нового Hyundai Tucson
Известно, что компания Hyundai работает над новым поколением Tucson, и дизайнер Аксёнов Никита представил свое видение кроссовера следующей генерации через трехмерный рендеринг.
Единоборства
Стала известна тактика Федора Емельяненко в бою с Куинтоном Джексоном
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко в поединке с американцем Куинтоном Джексоном может сделать упор на удары ногами и на борьбу в партере.