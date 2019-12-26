Экономика

REGNUMREGNUMТарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают "Известия". Правительство РФ решило установить порог, выше которого регионы не смогут увеличивать тарифы на услуги ЖКХ.
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Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия25 декабря в 16:17

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В ФАС оценили рост тарифов на коммуналку в России в 2020 году

РБК26 декабря в 01:55

Россиянам пообещали повышение цен на услуги ЖКХ в 2020 году

URA.Ru25 декабря в 17:29

Плюс 4%: в 2020 году в РФ вырастут тарифы ЖКХ

РЕН ТВ25 декабря в 21:02

Стоимость услуг ЖКХ повысится в 2020 году

Телеканал 360°25 декабря в 18:33

В ФАС рассказали о росте тарифов ЖКХ в 2020 году

РИА Новости25 декабря в 22:07

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

Известия25 декабря в 18:20

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

Lenta.ru25 декабря в 17:14
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REGNUM 25 декабря в 21:57
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