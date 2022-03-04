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ФАС предупредила о недопустимости создания искусственного дефицита сахара

"Соответствующие письма направлены всем сахарным заводам", - сообщила ФАС.
Интерфакс
В связи с поступлением обращений о росте отпускных цен ведомство отмечает, что создание искусственного дефицита продукции с целью поддержания ажиотажного спроса и завышения цен, а также ущемление интересов участников рынка недопустимы.
Finam.Ru
Последние данные о росте цен Росстат приводил за неделю с 19 по 25 февраля 2022 года, тогда сахар подорожал на 0,4%, почти вровень с общей инфляцией, которая составила 0,45%.
Интерфакс
В ФАС подчеркнули, что на сегодняшний день запасы сахара достаточны для удовлетворения внутреннего спроса и риски дефицита отсутствуют.
REGNUM

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