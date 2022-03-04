ТАССФАС предупредила о недопустимости создания искусственного дефицита сахара"Соответствующие письма направлены всем сахарным заводам", - сообщила ФАС.ИнтерфаксВ связи с поступлением обращений о росте отпускных цен ведомство отмечает, что создание искусственного дефицита продукции с целью поддержания ажиотажного спроса и завышения цен, а также ущемление интересов участников рынка недопустимы.Finam.RuПоследние данные о росте цен Росстат приводил за неделю с 19 по 25 февраля 2022 года, тогда сахар подорожал на 0,4%, почти вровень с общей инфляцией, которая составила 0,45%.ИнтерфаксВ ФАС подчеркнули, что на сегодняшний день запасы сахара достаточны для удовлетворения внутреннего спроса и риски дефицита отсутствуют.REGNUMЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаGazeta.SPbLife.ruREGNUMПодробнее о событииАнтимонопольщики заявили, что не дадут создать «искусственный дефицит» сахараФонтанка.Ру13:40ФАС предупредила о недопустимости создания искусственного дефицита сахараТАСС14:14ФАС предостерегла сахарные заводы от создания искусственного дефицитаREGNUM13:59ФАС предупредила производителей сахара о недопустимости искусственного дефицитаИнтерфакс13:50ФАС указала производителям сахара на недопустимость искусственного дефицитаLife.ru15:28ФАС предупредила производителей сахара об ответственном ценообразованииРоссийская газета13:38ФАС России обращает внимание на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования на рынке сахараГлас Народа13:34Показать ещёОценить36Поделиться