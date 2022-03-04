В связи с поступлением обращений о росте отпускных цен ведомство отмечает, что создание искусственного дефицита продукции с целью поддержания ажиотажного спроса и завышения цен, а также ущемление интересов участников рынка недопустимы.
Роскомнадзор в ответ на запрос РБК сообщил, что направил письмо в адрес Apple «с требованием незамедлительно изменить наименование государственного органа в картографическом сервисе Apple Maps на официальное».
«4 марта 2022 года состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которого была подробно обсуждена ситуация на Украине», — говорится в заявлении.