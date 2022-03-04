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ФАС предупредила производителей сахара о недопустимости искусственного дефицита

"Соответствующие письма направлены всем сахарным заводам", - сообщила ФАС.
Интерфакс
В связи с поступлением обращений о росте отпускных цен ведомство отмечает, что создание искусственного дефицита продукции с целью поддержания ажиотажного спроса и завышения цен, а также ущемление интересов участников рынка недопустимы.
Finam.Ru
Торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» с 3 марта ограничили наценки на некоторые социально значимые товары 5% — в частности речь шла и о сахаре.
Фонтанка.Ру
В ФАС подчеркнули, что на сегодняшний день запасы сахара достаточны для удовлетворения внутреннего спроса и риски дефицита отсутствуют.
REGNUM

Подробнее о событии

ФАС предостерегла сахарные заводы от создания искусственного дефицита
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ФАС предупредила производителей сахара о недопустимости искусственного дефицита
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