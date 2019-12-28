Экономика
КомпанияФАС приостановила конкурс на страхование сотрудников МВД
Сообщается, что согласно контракту, победившая страховая компания будет оказывать сотрудникам МВД свои услуги на протяжении 2020 и 2021 годов. Сумма контракта составляет 12,5 миллиарда рублей. Ранее СМИ сообщали о конфликте между представителями МВД и «Центральным страховым обществом» (ЦСО).
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила процедуру заключения конкурсного страхового контракта на 12,5 млрд руб. между СОГАЗом и МВД, следует из ответа пресс-службы ФАС на запрос РБК. Речь идет о контракте на услуги по страхованию сотрудников МВД на 2020 и 2021 годы.РБК06:35
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ФАС России: заключение контракта МВД с «СОГАЗом» на 12,5 млрд р. приостановлено
Агентство страховых новостейвчера в 12:00
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