Экономика

КомпанияКомпанияФАС приостановила конкурс на страхование сотрудников МВД

Сообщается, что согласно контракту, победившая страховая компания будет оказывать сотрудникам МВД свои услуги на протяжении 2020 и 2021 годов. Сумма контракта составляет 12,5 миллиарда рублей. Ранее СМИ сообщали о конфликте между представителями МВД и «Центральным страховым обществом» (ЦСО).
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с чего всё началось

ФАС после жалобы «Росгосстраха» заморозила конкурс на страхование полиции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила процедуру заключения конкурсного страхового контракта на 12,5 млрд руб. между СОГАЗом и МВД, следует из ответа пресс-службы ФАС на запрос РБК. Речь идет о контракте на услуги по страхованию сотрудников МВД на 2020 и 2021 годы.
РБК06:35

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ФАС после жалобы «Росгосстраха» заморозила конкурс на страхование полиции

Piter.tv13:50

ФАС после жалобы «Росгосстраха» заморозила конкурс на страхование полиции

Мой Брянск12:44

ФАС России: заключение контракта МВД с «СОГАЗом» на 12,5 млрд р. приостановлено

Агентство страховых новостейвчера в 12:00

ФАС приостановила конкурс на страхование сотрудников МВД

Компания10:30

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Ведомости07:46

ФАС после жалобы «Росгосстраха» заморозила конкурс на страхование полиции

РБК06:35

ФАС приостановила конкурс на страхование сотрудников МВД после жалобы «Росгосстраха»

Коммерсантъ11:24
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