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Известия

ФАС приступила к обработке данных о росте цен на гостиничные услуги

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила информацию о росте цен на рынке гостиничных услуг, сообщили 14 апреля в ведомстве. «Сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг антимонопольное ведомство получило и приняло в работу», — передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось

ФАС получила данные о росте цен на рынке гостиничных услуг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг в РФ и приняла данные в работу, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. "Сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг антимонопольное ведомство получило и приняло в работу", - сказали в ФАС.
ТАССвчера в 13:09

Подробнее о событии

ФАС приступила к обработке данных о росте цен на гостиничные услуги

Известиявчера в 13:46

В ФАС поступил сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг

ТК Звездавчера в 13:39

В России выросли цены на отели

Московский Комсомолецвчера в 13:12

ФАС проверит цены на гостиницы в России

Российская газетавчера в 13:22

В ФАС заявили о получении жалоб о росте цен на рынке гостиничных услуг

Говорит Москвавчера в 13:20

ФАС проверит информацию о росте цен на гостиничные услуги

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ФАС получила данные о росте цен на рынке гостиничных услуг

ТАССвчера в 13:09
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