В Иране около 100 раз прерывали трансляцию матча АПЛ из-за арбитра-женщины

Иран показал себя с принципиальной стороны касаемо гендерных традиций: местный телеканал показывал матч АПЛ между «Тоттенхэмом» и «МЮ», но на игре работала линейный арбитр Сиан Мэсси, да еще в шортах - трансляцию прерывали около 100 раз, как только она появлялась в кадре.