Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила информацию о росте цен на рынке гостиничных услуг, сообщили 14 апреля в ведомстве. «Сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг антимонопольное ведомство получило и приняло в работу», — передает ТАСС.

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С чего всё началось ФАС получила данные о росте цен на рынке гостиничных услуг Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг в РФ и приняла данные в работу, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. "Сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг антимонопольное ведомство получило и приняло в работу", - сказали в ФАС. ТАСС 13:09