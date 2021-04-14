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Известия

ФАС приступила к обработке данных о росте цен на гостиничные услуги

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила информацию о росте цен на рынке гостиничных услуг, сообщили 14 апреля в ведомстве. «Сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг антимонопольное ведомство получило и приняло в работу», — передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось

ФАС получила данные о росте цен на рынке гостиничных услуг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг в РФ и приняла данные в работу, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. "Сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг антимонопольное ведомство получило и приняло в работу", - сказали в ФАС.
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