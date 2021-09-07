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ФАС подключила все территориальные органы к проверке цен на стройматериалы

Из-за «большого количества поступающих заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках» ФАС решила расширить список проверяемых производителей и поставщиков, говорится в сообщении.
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Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе.
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-> При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ФАС России примет соответствующие меры.
Finam.Ru

С чего всё началось

«В связи с большим количеством поступающих заявлений о росте стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении
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