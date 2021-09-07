«В связи с большим количеством поступающих заявлений о росте стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении
"Единая Россия" внесет законопроект о добровольном техосмотре для автомобилей физлиц Белый дом поддержал идею об отмене обязательного техосмотра для мотоциклов и легковых автомобилей, принадлежащих физлицам.
Российская интернет-компания "Яндекс" подверглась кибератаке, официальный представитель компании подтвердил газете "Ведомости" факт атаки, а источник издания в "Яндексе" назвал атаку крупнейшей в истории рунета.