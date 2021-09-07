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ФАС привлекла все территориальные органы к проверке цен на стройматериалы

ФАС России привлекла все территориальные органы к проверкам на рынках основных и вспомогательных стройматериалов, сообщает пресс-служба ведомства.
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Результаты мониторинга показали, что в настоящее время на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках, уточнили в службе.
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Проверке подлежат рынки металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума и первичных полимеров.
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«Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе», — отметила служба.
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С чего всё началось

«В связи с большим количеством поступающих заявлений о росте стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении
 ФАС.

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