ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства
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ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.В источнике
С чего всё началось
«Проведение такой политики по времени совпало с выходом собственного предустановленного приложения «Screen time» (Экранное время) компании, которое обладает функционалом, сходным с функционалом приложений родительского контроля», — сообщает ФАС
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