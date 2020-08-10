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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.В источнике
С чего всё началось
«Проведение такой политики по времени совпало с выходом собственного предустановленного приложения «Screen time» (Экранное время) компании, которое обладает функционалом, сходным с функционалом приложений родительского контроля», — сообщает ФАС
.
Фонтанка.Ру12:20
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Интерфакс

ФАС признала Apple ограничивающей конкуренцию на рынке приложений для iOS

Интерфакс11:31
Агентство Москва

ФАС: Apple злоупотребляла положением на рынке распространения приложений для родительского контроля

Агентство Москва11:44
RT на русском

Apple не согласилась с заявлением ФАС о злоупотреблении положением

RT на русском11:50
ТАСС

ФАС признала Apple злоупотребляющей доминирующим положением на рынке приложений

ТАСС12:34
Коммерсантъ

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Коммерсантъ12:12
Газета.Ru

Apple оспорит решение ФАС по делу о злоупотреблении на рынке приложений

Газета.Ru11:54
3DNews

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

3DNews14:17

Калошин объяснил, почему VAR не отменила второй пенальти в ворота «Спартака»

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин оценил решение арбитра Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского «Спартака» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2).
RT на русском14:33

КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
CT news14:39
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Глава МИД ФРГ высказался за рассмотрение санкций ЕС против Белоруссии

Евросоюз ввел ограничительные меры против Белоруссии в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999-2000 годах, а затем расширил их в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения выборов и нарушений в сфере прав человека.
ТАСС10:23
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Ловчев назвал арбитра Казарцева нелюдем за жёлтую карточку Соболеву

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал решение арбитра Василия Казарцева показать жёлтую карточку форварду столичной команды Александру Соболеву в матче первого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
RT на русском07:23

Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Моя Москва.онлайнвчера в 12:18
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости08:41
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