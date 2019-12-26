Общество
РИА НовостиФАС признала HeadHunter нарушителем закона о защите конкуренции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала портал HeadHunter нарушителем закона о защите конкуренции, т.к. компания ограничивала использование сторонних сервисов по подбору персонала, говорится в сообщении ведомства.
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала сервис HeadHunter (ООО «Хэдхантер») нарушившим закон о защите конкуренции, говорится на сайте ведомства, по делу об ограничении доступа на рынок поставщикам софта для подбора персонала, говорится в сообщении регулятора.Ведомости07:17
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Энергетика
Силуанов усомнился в правильности индексации цены отсечения нефти
Ежегодное повышение цены отсечения нефти на два процента может в определённый момент оказаться невыгодным, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.
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Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
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Немецкая компания BMW отзывает в России 19 087 автомобилей BMW X6 (серий F16) и BMW X6M (серий F86).
Общество
Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
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Армия и оружие
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Общество
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Хоккей
Путин принял участие в матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
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Оказалось, что беременная Анастасия сломала правую руку.
Кино
Марк Хэмилл напомнил, что готов сняться в сериале «Ведьмак»
Здоровье
Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем
Сочетать спиртное не рекомендуется со снотворным, анксиолитиками (снижают тревожность), обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен, диклофенак и парацетамол).
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Экономика
Пенсионный фонд закупил российский софт на 70 млн рублей
Пенсионный фонд провел конкурс на поставку отечественного офисного ПО.
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным
Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
Армия и оружие
Трамп призвал Россию, Иран и Сирию не убивать людей в Идлибе
Президент США Дональд Трамп обвинил в Twitter Россию, Иран и Сирию в том, что они намерены убивать гражданских лиц в сирийском Идлибе.
Наука
Ученые: забывчивость и время суток связаны
Проводя эксперименты на мышах, ученые заметили, как грызуны в разное время суток определяют объект, который был показан им ранее.
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
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Экономика
Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20
По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
Авто
Обновленный Mitsubishi ASX прошел сертификацию в России
Российский офис Mitsubishi сообщил о том, что обновленная версия кроссовера ASX успешно прошла сертификацию в России и получила ОТТС.
Киберспорт
Самые популярные игровые новинки в Steam за 2019 год
Valve опубликовала список самых лучших новинок 2019 года, в который вошли 12 игр.
Наука
Петербургские математики нашли способ, как бороться с пробками
Футбол
«Спартак» предложил Айртона «Фламенго»
Московский «Спартак» предложил «Фламенго» приобрести бразильского защитника Айртона Лукаса, утверждает Flamengo RG со ссылкой на Torcedores.
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Футбол
Правительство утвердило программу подготовки к Евро-2020 в Петербурге
Министерство спорта РФ утвердило программу подготовки к проведению в России в 2020 году чемпионата Европы по футболу.