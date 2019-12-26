с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала портал HeadHunter нарушителем закона о защите конкуренции, т.к. компания ограничивала использование сторонних сервисов по подбору персонала, говорится в сообщении ведомства.

Энергетика Силуанов усомнился в правильности индексации цены отсечения нефти Ежегодное повышение цены отсечения нефти на два процента может в определённый момент оказаться невыгодным, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.

Здоровье Американка стала инвалидом из-за антивозрастного крема Известно, что американка использовала крем от пигментации кожи по два раза в день на протяжении семи лет.

Политика WP: Трамп подыскивает замену Помпео Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.

Общество Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.

Происшествия Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.

Происшествия В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Шоу-бизнес Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.

Наука Ученые: забывчивость и время суток связаны Проводя эксперименты на мышах, ученые заметили, как грызуны в разное время суток определяют объект, который был показан им ранее.

Общество Установлена причина пожара на могиле Децла Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.

Экономика Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20 По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.

Авто Обновленный Mitsubishi ASX прошел сертификацию в России Российский офис Mitsubishi сообщил о том, что обновленная версия кроссовера ASX успешно прошла сертификацию в России и получила ОТТС.