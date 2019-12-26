Общество
ВедомостиФАС признала HeadHunter виновным по делу об ограничении конкуренции
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала сервис HeadHunter (ООО «Хэдхантер») нарушившим закон о защите конкуренции, говорится на сайте ведомства, по делу об ограничении доступа на рынок поставщикам софта для подбора персонала, говорится в сообщении регулятора.
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала сервис HeadHunter (ООО «Хэдхантер») нарушившим закон о защите конкуренции, говорится на сайте ведомства, по делу об ограничении доступа на рынок поставщикам софта для подбора персонала, говорится в сообщении регулятора.Ведомости07:17
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Политика
МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
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Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Общество
В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
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В Венгрии погибла российская пианистка
Валиева улетела в Будапешт на выходные со своим молодым человеком. Произошла утечка бытового газа, пианистку спасти не удалось.
Футбол
Моуринью расплакался, сообщив о кончине своей собаки
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Муриньо сообщил печальную новость о том, что его собака Лея умерла на Рождество.
Политика
Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год
Президент РФ Владимир Путин отмечает Новый год дома лишь в том случае, если ему не приходится ехать в какой-либо российский регион.
Армия и оружие
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«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
Религия
РПЦ официально прекратила поминовение патриарха Александрийского
Русская православная церковь прекратила поминовения во время литургий папы и патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II, а также молитвенное и евхаристическое общение с Александрийской церковью из-за признания ими так называемой "Православной церкви Украины" и внесения ее главы Епифания (Сергея Думенко) в диптих.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
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Здоровье
Назван самый эффективный способ продлить жизнь
Нейробиолог Марк Маттсон (Mark Mattson) из Университета Джона Хопкинса в США назвал прерывистое голодание одним из самых эффективных способов улучшить здоровье и продлить жизнь.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Шоу-бизнес
Пугачева высказалась против присутствия Бузовой на «Голубом огоньке»
Народная артистка СССР Алла Пугачева попросила музыкального продюсера Игоря Крутого, чтобы он не допустил появления на новогоднем «Голубом огоньке» певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
Кино
Асинхронное повествование в «Ведьмаке» появилось благодаря «Дюнкерку»
В первом сезоне «Ведьмака» сразу три сюжетные линии, которые происходят в разное время и постепенно переплетаются между собой, однако для новичков это становится понятно только к середине сезона.
Происшествия
В Мурманской области на детском утреннике умер Дед Мороз
В одном из детских садов Североморска на новогоднем утреннике умер мужчина, исполнявший роль Деда Мороза.
Энергетика
Независимых производителей могут допустить к экспорту газа по трубопроводам
Возможность допуска к поставкам газа независимых производителей рассматривается в Энергостратегии РФ до 2035 года, 26 декабря сообщается в проекте, опубликованном на сайте Минэнерго.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Кино
Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам
Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Общество
Россия нашла корабли для помощи в строительстве «Северного потока-2»
Россия нашла корабли для помощи в завершении строительства «Северного потока-2».
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр
В ведомстве заявили, что бумажные купюры могут до двух недель сохранять на себе вирус гриппа – даже когда деньги снимаются из банкомата.
Наука
Ученые МГУ: Старение человека начинается сразу после его зачатия
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Кристину Асмус раскритиковали за откровенную сцену с Кридом
Кристину Асмус раскритиковали за откровенную сцену с Кридом Российская актриса в очередной раз не угодила пользователям Сети.
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Амбри Пиотте» в матче Кубка Шпенглера
Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" уступили швейцарскому клубу "Амбри Пиотта" в стартовом матче Кубка Шпенглера.
Фигурное катание
Медведева поменяла коньки после тренировки на чемпионате России
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На могиле рэпера Децла произошел пожар
На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар.