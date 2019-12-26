Общество

ВедомостиВедомостиФАС признала HeadHunter виновным по делу об ограничении конкуренции

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала сервис HeadHunter (ООО «Хэдхантер») нарушившим закон о защите конкуренции, говорится на сайте ведомства, по делу об ограничении доступа на рынок поставщикам софта для подбора персонала, говорится в сообщении регулятора.
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала сервис HeadHunter (ООО «Хэдхантер») нарушившим закон о защите конкуренции, говорится
 на сайте ведомства, по делу об ограничении доступа на рынок поставщикам софта для подбора персонала, говорится в сообщении регулятора.
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