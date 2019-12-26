с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала сервис HeadHunter (ООО «Хэдхантер») нарушившим закон о защите конкуренции, говорится на сайте ведомства, по делу об ограничении доступа на рынок поставщикам софта для подбора персонала, говорится в сообщении регулятора.

ФАС признала HeadHunter виновным по делу об ограничении конкуренции

Политика Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия В Венгрии погибла российская пианистка Валиева улетела в Будапешт на выходные со своим молодым человеком. Произошла утечка бытового газа, пианистку спасти не удалось.

Политика Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год Президент РФ Владимир Путин отмечает Новый год дома лишь в том случае, если ему не приходится ехать в какой-либо российский регион.

Армия и оружие Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin «В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.

Религия РПЦ официально прекратила поминовение патриарха Александрийского Русская православная церковь прекратила поминовения во время литургий папы и патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II, а также молитвенное и евхаристическое общение с Александрийской церковью из-за признания ими так называемой "Православной церкви Украины" и внесения ее главы Епифания (Сергея Думенко) в диптих.

Происшествия Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.

Здоровье Назван самый эффективный способ продлить жизнь Нейробиолог Марк Маттсон (Mark Mattson) из Университета Джона Хопкинса в США назвал прерывистое голодание одним из самых эффективных способов улучшить здоровье и продлить жизнь.

Шоу-бизнес Пугачева высказалась против присутствия Бузовой на «Голубом огоньке» Народная артистка СССР Алла Пугачева попросила музыкального продюсера Игоря Крутого, чтобы он не допустил появления на новогоднем «Голубом огоньке» певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

Кино Асинхронное повествование в «Ведьмаке» появилось благодаря «Дюнкерку» В первом сезоне «Ведьмака» сразу три сюжетные линии, которые происходят в разное время и постепенно переплетаются между собой, однако для новичков это становится понятно только к середине сезона.

Энергетика Независимых производителей могут допустить к экспорту газа по трубопроводам Возможность допуска к поставкам газа независимых производителей рассматривается в Энергостратегии РФ до 2035 года, 26 декабря сообщается в проекте, опубликованном на сайте Минэнерго.

Шоу-бизнес Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Кино Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.

Происшествия В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.