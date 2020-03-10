Общество

РБКРБКФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса

«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
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Из рекламы, распространённой в январе 2020 года в эфире ряда радиостанций, следовало, что «Арбидол» обладает терапевтической эффективностью против COVID-2019, несмотря на то, что об этом не упоминается в инструкции по применению, говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
News.ru11:30

Подробнее о событии

ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса

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ФАС признала нарушением рекламу об эффективности «Арбидола» против коронавируса

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ФАС: «Арбидол» не поможет от коронавируса

Вести.Ru10:58

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Интерфакс10:51

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ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» об эффективности против коронавируса

ТАСС10:29
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