Общество
РБКФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса
«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
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с чего всё началось
Из рекламы, распространённой в январе 2020 года в эфире ряда радиостанций, следовало, что «Арбидол» обладает терапевтической эффективностью против COVID-2019, несмотря на то, что об этом не упоминается в инструкции по применению, говорится в сообщении на сайте ведомства.News.ru11:30
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