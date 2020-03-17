Федеральная антимонопольная служба России призвала представителей власти и бизнеса не делать много заявлений насчет динамики цен и возможного дефицита.

ФАС призвала не давать прогнозы насчет цен и возможного дефицита

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