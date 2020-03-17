Общество

Правда УрФОПравда УрФОФАС назвала причину возможного роста цен

Федеральная антимонопольная служба РФ призвала чиновников и участников рынка воздержаться от ценовых прогнозов, а также предположений о дефиците того или иного товара на рынке. По данным ведомства, спекуляции в информпространстве могут привести к ажиотажу и необоснованному росту цен.
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ФАС попросила не давать ценовых прогнозов

Deita.ru00:15

ФАС напомнила о недопустимости ценовых прогнозов

Российская газетавчера в 13:26

Калужское УФАС проведет мониторинг цен на продукты питания

Людиново.рувчера в 13:10

Антимонопольная служба РФ призвала экспертов не нагонять ажиотаж с ценами

Красная веснавчера в 13:16

ФАС призвала не давать прогнозы насчет цен и возможного дефицита

Известиявчера в 13:00

ФАС ведет постоянный мониторинг за ценами на продукты питания

РЕН ТВвчера в 12:54

ФАС призвала воздержаться от прогнозов о росте цен на товары

Rambler News Serviceвчера в 12:44
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Расследование дела в отношении историка Соколова завершено

Расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.
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Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году

Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
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Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
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Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую

Российский экс-футболист Андрей Аршавин подал в суд на свою бывшую гражданскую супругу, телеведущую Юлию Барановскую.
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Общество

В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях

Американские ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле начали тестировать вакцину против коронавируса на людях, сообщает Associated Press.
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Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу

Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
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Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава

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Эксперт ООН: Американцы разработали коронавирус в 2015 году

Эксперт напомнил об опубликованной в 2015 году в журнале Nature статье, в которой рассказывалось об американском эксперименте по модификации вируса, который разносят китайские летучие мыши.
RuNews24.ru 01:58
Происшествия

В Михайловском саду нашли гвардейца с простреленной головой

Как стало известно, старшина отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Адмиралтейскому району был обнаружен около полуночи на стационарном посту №11 в Михайловском саду.
78.ru 03:54
Религия

Патриарх Кирилл утвердил правила профилактики коронавируса

Правила профилактики коронавируса, утвержденные патриархом Кириллом, распространяются только на Московскую епархию.
Агентство Телеграф вчера в 06:20
Общество

Эксперты устроили перепалку во время эфира на телеканале «Россия 1»

Приглашенные эксперты устроили перепалку в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущего.
РИА Новости вчера в 09:57
Общество

Черногория предъявила требования для вывоза россиян из страны

«У России все готово для вывоза россиян, все документы оформлены», — сказал дипломат. Тогда как черногорские граждане не систематизированы.
BFM.ru 04:33
Финансы

Курс доллара превысил 79 рублей

Курс доллара к рублю в первые минуты торгов на Московской бирже вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Екатерина Волкова о Лимонове: «Скончался отец моих детей»

После расставания в 2008 году отношения писателя и актрисы сохранились, они продолжали общаться, Лимонов принимал участие в воспитании детей.
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Происшествия

Суд приговорил Гульнару Каримову к 13 годам

Суд в Ташкенте признал Каримову виновной и приговорил ее к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:17
Армия и оружие

США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе

Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
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Предварительная загрузка Half-Life: Alyx начнётся уже 20 марта

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Минспорт рекомендует отменить все соревнования в России с 21 марта

Руководители ведомства рекомендовали отменить их с 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса.
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Общество

Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Туристы со всей Европы, вероятнее всего, заразились коноравирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль, пишет Der Spiegel.
РИА Новости 04:49
Общество

Каникулы объявят в российских школах с 23 марта по 12 апреля

Каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил в среду, 18 марта, министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе первого заседания рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.
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Общество

Ветераны Латышского легиона СС получали награды Латвии и США

РИА Новости 16 марта в 08:01
Энергетика

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель

Вечером 17 марта мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до 3-4%, цена на топливо марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель впервые с 20 января 2016 года, свидетельствуют данные торгов.
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Политика

Косачев призвал обнулить все санкции в мире из-за коронавируса

Interfax-Russia.ru - Угроза мирового экономического кризиса из-за коронавируса и падения нефтяных цен диктует необходимость отмены всех санкций, кроме объявленных ООН, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
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Общество

Часть ресторанов в Москве приостановит работу из-за коронавируса

«Большинство членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в документе.
РБК вчера в 17:21
Общество

На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Публикуем выдержки из указа губернатора Свердловской области.
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Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X

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Экономика

Белоусов заявил о двойном ударе по экономике России

Российская экономика испытывает двойной удар: на нее влияет падение цены на нефть и коронавирус.
Газета.Ru 16 марта в 12:53
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

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Экономика

Повышенный спрос на ипотеку фиксируют банки

Второе место по выдаче ипотеки в России принадлежит ВТБ.
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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
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