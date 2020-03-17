Общество
Правда УрФОФАС назвала причину возможного роста цен
Федеральная антимонопольная служба РФ призвала чиновников и участников рынка воздержаться от ценовых прогнозов, а также предположений о дефиците того или иного товара на рынке. По данным ведомства, спекуляции в информпространстве могут привести к ажиотажу и необоснованному росту цен.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:16, Ашберн
Происшествия
Расследование дела в отношении историка Соколова завершено
Расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.
Экономика
Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году
Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую
Российский экс-футболист Андрей Аршавин подал в суд на свою бывшую гражданскую супругу, телеведущую Юлию Барановскую.
Общество
В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях
Американские ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле начали тестировать вакцину против коронавируса на людях, сообщает Associated Press.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу
Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Происшествия
Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава
Политика
Эксперт ООН: Американцы разработали коронавирус в 2015 году
Эксперт напомнил об опубликованной в 2015 году в журнале Nature статье, в которой рассказывалось об американском эксперименте по модификации вируса, который разносят китайские летучие мыши.
Происшествия
В Михайловском саду нашли гвардейца с простреленной головой
Как стало известно, старшина отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Адмиралтейскому району был обнаружен около полуночи на стационарном посту №11 в Михайловском саду.
Религия
Патриарх Кирилл утвердил правила профилактики коронавируса
Правила профилактики коронавируса, утвержденные патриархом Кириллом, распространяются только на Московскую епархию.
Общество
Эксперты устроили перепалку во время эфира на телеканале «Россия 1»
Приглашенные эксперты устроили перепалку в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущего.
Общество
Черногория предъявила требования для вывоза россиян из страны
«У России все готово для вывоза россиян, все документы оформлены», — сказал дипломат. Тогда как черногорские граждане не систематизированы.
Финансы
Курс доллара превысил 79 рублей
Курс доллара к рублю в первые минуты торгов на Московской бирже вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова о Лимонове: «Скончался отец моих детей»
После расставания в 2008 году отношения писателя и актрисы сохранились, они продолжали общаться, Лимонов принимал участие в воспитании детей.
Происшествия
Суд приговорил Гульнару Каримову к 13 годам
Суд в Ташкенте признал Каримову виновной и приговорил ее к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы, сообщает «Интерфакс».
Армия и оружие
США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе
Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
Игры
Предварительная загрузка Half-Life: Alyx начнётся уже 20 марта
Спорт
Минспорт рекомендует отменить все соревнования в России с 21 марта
Руководители ведомства рекомендовали отменить их с 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе
Туристы со всей Европы, вероятнее всего, заразились коноравирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль, пишет Der Spiegel.
Общество
Каникулы объявят в российских школах с 23 марта по 12 апреля
Каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил в среду, 18 марта, министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе первого заседания рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.
Общество
Ветераны Латышского легиона СС получали награды Латвии и США
Энергетика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель
Вечером 17 марта мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до 3-4%, цена на топливо марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель впервые с 20 января 2016 года, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Косачев призвал обнулить все санкции в мире из-за коронавируса
Interfax-Russia.ru - Угроза мирового экономического кризиса из-за коронавируса и падения нефтяных цен диктует необходимость отмены всех санкций, кроме объявленных ООН, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Общество
Часть ресторанов в Москве приостановит работу из-за коронавируса
«Большинство членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в документе.
Общество
На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Публикуем выдержки из указа губернатора Свердловской области.
Гаджеты
Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X
Экономика
Белоусов заявил о двойном ударе по экономике России
Российская экономика испытывает двойной удар: на нее влияет падение цены на нефть и коронавирус.
Экономика
Повышенный спрос на ипотеку фиксируют банки
Второе место по выдаче ипотеки в России принадлежит ВТБ.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.