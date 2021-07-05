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ФАС продлила на 2 месяца рассмотрение ходатайства «Сибура» о покупке ТАИФа

Оставшийся пакет акций АО "ТАИФ" может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией. В конце мая ФАС сообщила, что получила соответствующее ходатайство.В источнике

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Антимонопольная служба продлила срок рассмотрения ходатайства «Сибура» по сделке с «Таифом»

Kazanfirst.ru08:45

Сроки рассмотрения ходатайства о слиянии СИБУРа и ТАИФа продлили на два месяца

Коммерсантъ Казань08:44

ФАС на два месяца продлила срок рассмотрения ходатайства «Сибура» по сделке с «Таиф»

ТАСС06:35

ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства «Сибура» по сделке с «Таиф»

Компания07:29

ФАС продлил срок рассмотрения ходатайства СИБУРа о покупке акций ТАИФа

БИЗНЕС Online06:46

ФАС продлила на 2 месяца рассмотрение ходатайства «Сибура» о покупке ТАИФа

Finam.Ru06:43

ФАС на 2 мес. продлила срок рассмотрения ходатайства СИБУРа по сделке с ТАИФ

Neftegaz.ru07:35
Интересное

Более 300 афганских военных отступили в Таджикистан после боя с талибами

Таджикские пограничники впустили на территорию своей страны более 300 военных из Афганистана, которые отступили после столкновения с членами движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).
РБК3 июля в 14:13

В США положительно отозвались об инновационном российском комплексе «Арена-М»

Комментируя испытательные тесты, проведенные на 38-м полигоне Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники, в ходе которых комплекс «Арена-М» танка Т-72Б3 был применен против ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, военные эксперты издания положительно отозвались о характеристиках российского КАЗ.
Военное дело3 июля в 03:59

В МГУ перестали допускать к работе не прошедших вакцинацию от коронавируса сотрудников

Чтобы обеспечить безопасность студентов и сотрудников Московского [государственного] университета, штабом МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принято решение с 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию.
ТАСС08:14

Пункты временного размещения подготовят для жителей подтопленных районов Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился подготовить пункты временного размещения для жителей подтопленных районов края на случай ухудшения погодных условий, сообщили журналистам в пресс-службе администрации края в понедельник.
ТАСС09:27

Генпрокуратура Белоруссии направила в Россию запрос об экстрадиции Анжелики Агурбаш

Генеральная прокуратура Белоруссии подтвердила, что возбудила уголовные дела в отношении белорусской певицы Анжелики Агурбаш и направила в Россию запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности.
ТАСС06:33