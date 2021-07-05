Таджикские пограничники впустили на территорию своей страны более 300 военных из Афганистана, которые отступили после столкновения с членами движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).
Комментируя испытательные тесты, проведенные на 38-м полигоне Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники, в ходе которых комплекс «Арена-М» танка Т-72Б3 был применен против ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, военные эксперты издания положительно отозвались о характеристиках российского КАЗ.
Чтобы обеспечить безопасность студентов и сотрудников Московского [государственного] университета, штабом МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принято решение с 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился подготовить пункты временного размещения для жителей подтопленных районов края на случай ухудшения погодных условий, сообщили журналистам в пресс-службе администрации края в понедельник.
Генеральная прокуратура Белоруссии подтвердила, что возбудила уголовные дела в отношении белорусской певицы Анжелики Агурбаш и направила в Россию запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности.