Экономика

RT на русскомRT на русскомФАС прокомментировала данные о повышении тарифов сотовыми операторами

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин прокомментировал данные о повышении тарифов сотовыми операторами.
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ФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовыми операторами

РБК06:43

ФАС прокомментировала данные о повышении тарифов сотовыми операторами

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ФАС проверит обоснованность подорожания тарифов сотовых операторов

Коммерсантъ07:01

ФАС не получала жалоб на повышение тарифов сотовыми операторами

Известия06:51

В ФАС оценили информацию о повышении тарифов сотовыми операторами

Газета.Ru06:57

ФАС прокомментировала повышение тарифов сотовыми операторами

Московский Комсомолец06:50

В ФАС прокомментировали сообщения о повышении тарифов сотовыми операторами

REGNUM07:12
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Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

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Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание, которое посвящено решению принца Гарри и актрисы Меган Маркл стать финансово независимыми и уйти от исполнения королевских обязанностей.
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Кто бы мог подумать, что доказывать свою непричастность к пятому ребенку Порошиной ее бывшему супругу, 42-летнему Илье Древнову, придется в суде.
StarHit.ru 02:00
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Иран внес Пентагон в список террористических организаций

Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект Меджлиса (парламента), согласно которому Пентагон внесен в список террористических организаций.
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По словам специалиста, наиболее распространенными в зимнее время года болезнями являются грипп и ОРВИ.
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Происшествия

В Архангельске подростки назвали причину убийства ровесницы

Две несовершеннолетние жительницы Архангельска, обвиняемые в убийстве ровесницы с особой жестокостью прошлым летом, объяснили свои действия желанием испытать новые ощущения, сообщается на сайте регионального СУСК.
РИА Новости 04:22
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В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

РИА Новости 04:17
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HBO превратит фильм «Паразиты» в сериал

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Авто

Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам

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Автоновости дня вчера в 03:43
Политика

Депутаты не изменяют своей полезности

Эксперты представили рейтинг членов Государственной думы Сегодня в Москве политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев представили очередной рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы».
Коммерсантъ 06:01
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На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной

В екатеринбургской больнице скончался школьник, которого в августе 2019 года ранил пьяный мужчина.
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Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

Как пояснили РБК в пресс-службе ФНС, если Мэн, Гернси и Джерси все же передадут России финансовую информацию, ФНС вернет их в список сотрудничающих стран.
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В «Локомотиве» ответили на слухи о переходе Хеведеса в «Кельн»

Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков заявил РИА Новости, что ничего не знает о возможном переходе защитника Бенедикта Хеведеса в немецкий "Кельн".
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«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
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Каналы рекордно пересохли в Венеции вслед за рекордным наводнением

13 ноября уровень "высокой воды" в Венеции достиг почти 190 см, что стало рекордным значением за последние 50 лет.
Газета.Ru 05:52
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Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой

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Российская газета 04:25
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Путин провел совещание по подготовке Послания

Президент РФ Владимир Путин провел рабочее совещание по подготовке Послания Федеральному Собранию, которое состоится 15 января, сообщили в пресс-службе Кремля.
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Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.
РБК 07:00
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В Minecraft создают RPG по «Гарри Поттеру»

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Меркель призвала довести до конца «Северный поток-2»

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Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента

Парламент Абхазии отправил президента Рауля Хаджимбу в отставку, исполняющим обязанности главы государства стал премьер Валерий Бганба.
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев пришел на работу в галстуке с принтом из лебедей.
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Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов

В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
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