Экономика
RT на русскомФАС прокомментировала данные о повышении тарифов сотовыми операторами
Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин прокомментировал данные о повышении тарифов сотовыми операторами.
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Общество
Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде
Шоу-бизнес
Мария Миронова показала младшего сына
Мария Миронова поделилась фотографией сыновей от разных браков.
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Единоборства
Поединок борцов из Грузии и Украины закончился массовой дракой
В полуфинале международных соревнований по вольной борьбе, проходивших в Турции, схватка представителей Украины и Грузии завершилась массовой дракой, сообщило 13 января информационное агентство УНИАН.
Экономика
Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти
Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Общество
Елизавета II созвала совещание по решению принца Гарри и Меган Маркл
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание, которое посвящено решению принца Гарри и актрисы Меган Маркл стать финансово независимыми и уйти от исполнения королевских обязанностей.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына
Кто бы мог подумать, что доказывать свою непричастность к пятому ребенку Порошиной ее бывшему супругу, 42-летнему Илье Древнову, придется в суде.
Политика
Иран внес Пентагон в список террористических организаций
Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект Меджлиса (парламента), согласно которому Пентагон внесен в список террористических организаций.
Здоровье
Врач дал советы по профилактике зимних заболеваний
По словам специалиста, наиболее распространенными в зимнее время года болезнями являются грипп и ОРВИ.
Происшествия
В Архангельске подростки назвали причину убийства ровесницы
Две несовершеннолетние жительницы Архангельска, обвиняемые в убийстве ровесницы с особой жестокостью прошлым летом, объяснили свои действия желанием испытать новые ощущения, сообщается на сайте регионального СУСК.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Кино
HBO превратит фильм «Паразиты» в сериал
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Политика
Депутаты не изменяют своей полезности
Эксперты представили рейтинг членов Государственной думы Сегодня в Москве политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев представили очередной рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы».
Происшествия
На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной
В екатеринбургской больнице скончался школьник, которого в августе 2019 года ранил пьяный мужчина.
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
Как пояснили РБК в пресс-службе ФНС, если Мэн, Гернси и Джерси все же передадут России финансовую информацию, ФНС вернет их в список сотрудничающих стран.
Футбол
В «Локомотиве» ответили на слухи о переходе Хеведеса в «Кельн»
Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков заявил РИА Новости, что ничего не знает о возможном переходе защитника Бенедикта Хеведеса в немецкий "Кельн".
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Общество
Каналы рекордно пересохли в Венеции вслед за рекордным наводнением
13 ноября уровень "высокой воды" в Венеции достиг почти 190 см, что стало рекордным значением за последние 50 лет.
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Политика
Путин провел совещание по подготовке Послания
Президент РФ Владимир Путин провел рабочее совещание по подготовке Послания Федеральному Собранию, которое состоится 15 января, сообщили в пресс-службе Кремля.
Политика
Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.
Игры
В Minecraft создают RPG по «Гарри Поттеру»
Участники Floo Network, воссоздавшие в Minecraft локации из вселенной «Гарри Поттера», выпустили трейлер RPG Minecraft School of Witchcraft and Wizardry.
Политика
Меркель призвала довести до конца «Северный поток-2»
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести до конца строительство газопровода «Северный поток-2», передает «Интерфакс».
Политика
Зеленского призвали искать российский след в крушении украинского самолета
Партия сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала искать и расследовать российский след в катастрофе украинского самолета в Иране.
Политика
Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента
Парламент Абхазии отправил президента Рауля Хаджимбу в отставку, исполняющим обязанности главы государства стал премьер Валерий Бганба.
Политика
Медведев пришел на работу в галстуке с розовыми лебедями
Председатель правительства России Дмитрий Медведев пришел на работу в галстуке с принтом из лебедей.
Общество
Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».