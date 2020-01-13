Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала жалоб на повышение операторами связи стоимости услуг на ряде архивных тарифов, ведомство изучит обоснованность повышения цен.

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В ФАС оценили информацию о повышении тарифов сотовыми операторами

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