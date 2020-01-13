Экономика

Газета.RuГазета.RuВ ФАС оценили информацию о повышении тарифов сотовыми операторами

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин высказался насчет повышения тарифов сотовыми операторами.
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ФАС изучит обоснованность повышения сотовыми операторами некоторых архивных тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала жалоб на повышение операторами связи стоимости услуг на ряде архивных тарифов, ведомство изучит обоснованность повышения цен.
ТАСС06:36

Подробнее о событии

ФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовыми операторами

РБК06:43

ФАС прокомментировала данные о повышении тарифов сотовыми операторами

RT на русском06:37

ФАС проверить обоснованность повышения стоимости тарифов сотовыми операторами

Коммерсантъ07:01

ФАС не получала жалоб на повышение тарифов сотовыми операторами

Известия06:51

ФАС прокомментировала повышение тарифов сотовыми операторами

Московский Комсомолец06:50

В ФАС оценили информацию о повышении тарифов сотовыми операторами

Газета.Ru06:57

ФАС изучит обоснованность повышения цен на услуги связи

Москва 2406:45
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Эксперты представили рейтинг членов Государственной думы Сегодня в Москве политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев представили очередной рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы».
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Критики США выбрали лучшие фильмы 2019 года

Лучших актеров 2019 года назвали в России >> В номинации "За лучшую режиссуру" награды получили режиссер "Паразитов" Пон Чжун Хо и британец Сэм Мендес за фильм "1917".
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
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Общество

Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:25
Общество

Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов

В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
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Путин поручил не наказывать медиков за неумышленную утрату лекарств

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Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы

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Экономика

Россиян с доходом менее двух МРОТ могут освободить от уплаты НДФЛ

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Политика

Саакашвили рассказал о своей роковой ошибке относительно Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что он был одним из тех, кто предложил безвизовый режим для своей страны с Европой, и это было плохая идея.
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Россиянам представили имеющие госскидку автомобили в 2020 году

Представители VАGа – Skoda и Volkswagen – участвуют в госпрограммах с лифтбеком Rapid и седаном Polo, а корейский тандем Hyundai и KIA представлен седанами Solaris и Rio, кроссовером Creta и хэтчбеком Rio X-Line.
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Украинские спецслужбы готовили теракт против Путина на Крымском мосту

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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

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В Берлине пройдет конференция по ситуации в Ливии

На переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые состоялись 11 января, президент РФ отметил, что такой саммит действительно должен быть эффективным при условии, что в нем примут участие государства, заинтересованные в разрешении кризиса в Ливии.
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Иран признал Пентагон террористической организацией

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Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова одержал победу на восьмом этапе «Дакара» в зачете грузовиков.
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