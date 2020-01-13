Экономика
Газета.RuВ ФАС оценили информацию о повышении тарифов сотовыми операторами
Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин высказался насчет повышения тарифов сотовыми операторами.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала жалоб на повышение операторами связи стоимости услуг на ряде архивных тарифов, ведомство изучит обоснованность повышения цен.ТАСС06:36
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