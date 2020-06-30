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Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.В источнике
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В России цена бензина на бирже побила рекорд в четвёртый раз за неделю

Говорит Москва08:23

Эхономика: Новости сырьевого рынка

Эхо Москвы07:14

Биржевая цена бензина Аи-95 выросла до нового рекорда

Росбалт09:14

Цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

Газета.Ru09:12

Цена на бензин в России опять побила рекорд

Lenta.ru09:23

Рекордная цена Аи-95 на АЗС грозит дефицитом для России

Мойка7807:22

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже побила рекорд в четвертый раз за неделю

ТАСС07:20
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ЕК разрешила использовать «Ремдесивир» для лечения коронавируса

Еврокомиссия (ЕК) в предварительном порядке разрешила использование препарата "Ремдесивир" на европейском рынке для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, при соблюдении ряда условий.
ЕК разрешила использовать «Ремдесивир» для лечения коронавируса
ТАСС07:40
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Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru10:02
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Рособрнадзор не зафиксировал серьёзных нарушений во время ЕГЭ 3 июля

Серьёзных сбоев на момент окончания первого дня сдачи Единого государственного экзамена не зафиксировано, заявили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Парламентская газета08:20
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Сбербанк назвал 10 заработавших в полную силу секторов экономики

Несмотря на сохранение угрозы коронавирусной инфекции COVID-19, в июне сразу десять секторов экономики «заработали в полную силу», то есть продемонстрировали рост объемов выручки по сравнению с первым месяцем прошлого лета.
РБК06:54
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Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

Прокурор запросила для обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима, передает из суда корреспондент РИА Новости.
РИА Новости05:13
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В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.
РИА Новости09:50
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