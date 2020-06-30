Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
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Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.В источнике
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