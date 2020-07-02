Энергетика
Российская газетаФАС прокомментировала повышение цен на бензин
В цене поднялись и другие виды топлива. Увеличение цен на бензин в ФАС назвали "незначительным" и объяснили выходом страны из режима самоизоляции и активным использованием личного автомобильного транспорта.
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Здоровье
За сутки еще 92 случая коронавируса выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на пятницу, 3 июля, за сутки еще у 92 человек в Ростовской области выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:40
Футбол
Нападающий юношеской лиги стал игроком ФК «Ростов»
Выступал Данила Сухомлинов за «Мастер-Сатурн» из Московской области. Кроме того, он является кандидатом в юношескую сборную России U-18.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 04:55
Общество
В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности
Краснодар, 3 июля 2020, 13:43 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 21 июля, соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:43
Футбол
Матч, который войдёт в историю! В Ростове переиграли 19 минут из-за споров по пенальти
Матч «Ростов» — «Краснодар» получился не слишком ярким с точки зрения качества футбола и опасных моментов, но вошёл в историю.
Чемпионат 01 июля в 16:44
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Известия вчера в 07:44
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально
В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм.
Evo-rus.com 01 июля в 07:46
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов тепло поздравил бывшую жену с днем рождения
С Днем Рождения @ leyla999 ты настоящий друг, замечательная мама и партнер на всю жизнь 🎂🙏🏽 будь счастлива всегда - ничто тебя не остановит 🔥🔥🔥😎 — обратился Эмин к дочери Ильхама Алиева.
Летидор 05:39
Экономика
Рынок элитных новостроек Москвы недосчитался трети сделок за полгода
По оценкам аналитиков, значительная часть ранее сформированного отложенного спроса при хороших темпах восстановления рынка будет реализована до конца года, что позволит нивелировать "провал" в сделках апреля-июня.
Интерфакс 03:39
Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
Политика
ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК подписал итоговый протокол. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.
РИА Новости 04:53
Политика
Памфилова оценила результаты голосования по Конституции в Ненецком АО
Москва, 3 июля 2020, 05:06 — REGNUM Результаты голосования жителей Ненецкого автономного округа по поправкам к Конституции России подтверждают, что волеизъявление проходило максимально открыто, заявила 2 июля журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.
REGNUM вчера в 22:06
Происшествия
Момент ДТП с Lamborghini в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео ДТП с участием Lamborghini в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как спорткар столкнулся с седаном Renault Logan.
РИА Новости 05:36
Происшествия
Мама Насти Тропицель рассказала, что предчувствовала смерть дочери
Недавно мама Тропицель рассказала, что предчувствовала смерть дочери и теперь жалеет, что решила не звонить Насте в то злополучное утро.
Экспресс газета 02:22
Музыка
Группировка «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Группировка «Ленинград» представила клип на песню «Фотосессия». Премьера видео состоялась в ночь с четверга на пятницу, 3 июля.
Мойка78 вчера в 20:18
Происшествия
Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка
Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бульгульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери.
Газета.Ru 06:42
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок к Конституции РФ, пишет «ТАСС».
Моя Москва.онлайн вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Сергей Безруков нашел архивные фото со съемок сериала «Бригада». Подписчики признались, что лучше фильма не видели.
Невские Новости вчера в 13:30
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Происшествия
На Кубани выявили 57 новых носителей коронавируса
Краснодар, 3 июля 2020, 10:48 — REGNUM 57 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 3 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:48
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы два года скрывалась за певицей-мультяшкой
Дочь певицы Глюкозы Лида два года скрывалась за певицей-мультяшкой под псевдонимом Lidus.
РЕН ТВ 05:29
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы
Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
Футбол
В российском футбольном клубе рассказали об ухудшении ситуации с коронавирусом
В «Оренбурге» рассказали об ухудшении ситуации с заразившимися коронавирусом футболистами.
Lenta.ru 06:30
Общество
ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков
Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
Спорт
ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов
Выяснилось, что ВФЛА задолжала большой долг размером более пяти миллионов долларов международной компании World Athletics и не смогла его выплатить в обозначенные сроки.
CT news 03:49
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
Религия
Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия
Суд Екатеринбургской епархии принял в пятницу решение лишить сана схиигумена Сергия (Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря, который называл ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией".
ТАСС 06:11
Общество
В РФ авиакомпании и аэропорты допустили сотни коронавирусных нарушений
Ространснадзор за три недели июня уличил аэропорты и авиакомпании России в 518 случаях нарушения противоэпидемических рекомендаций Минтранса, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение замглавы Ространснадзора Андрея Шнырева к главе Росавиации Александру Нерадько.
Интерфакс 04:14
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26