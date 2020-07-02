В цене поднялись и другие виды топлива. Увеличение цен на бензин в ФАС назвали "незначительным" и объяснили выходом страны из режима самоизоляции и активным использованием личного автомобильного транспорта.

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Общество В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности Краснодар, 3 июля 2020, 13:43 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 21 июля, соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. 15

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Политика Памфилова оценила результаты голосования по Конституции в Ненецком АО Москва, 3 июля 2020, 05:06 — REGNUM Результаты голосования жителей Ненецкого автономного округа по поправкам к Конституции России подтверждают, что волеизъявление проходило максимально открыто, заявила 2 июля журналистам глава ЦИК Элла Памфилова. 29

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Общество В РФ авиакомпании и аэропорты допустили сотни коронавирусных нарушений Ространснадзор за три недели июня уличил аэропорты и авиакомпании России в 518 случаях нарушения противоэпидемических рекомендаций Минтранса, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение замглавы Ространснадзора Андрея Шнырева к главе Росавиации Александру Нерадько. 26