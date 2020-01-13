Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецФАС прокомментировала повышение тарифов сотовыми операторами

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин прокомментировал информацию о повышении мобильными операторами стоимости услуг с начала года. Ранее СМИ сообщили, что операторы сотовой связи а также интернет-провайдеры с 2020 года устанавливают более высокие цены по своим тарифам.
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Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения тарифов сотовых операторов

Эхо Москвывчера в 08:32

ФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовыми операторами

РБКвчера в 06:43

ФАС не получала жалоб на повышение тарифов сотовыми операторами

Известиявчера в 06:51

ФАС изучит обоснованность повышения сотовыми операторами некоторых архивных тарифов

ТАССвчера в 06:51

ФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовых операторов

Коммерсантъвчера в 07:01

ФАС прокомментировала данные о повышении тарифов сотовыми операторами

RT на русскомвчера в 06:37

В ФАС оценили информацию о повышении тарифов сотовыми операторами

Газета.Ruвчера в 06:57
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Общество

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