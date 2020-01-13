Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецФАС прокомментировала повышение тарифов сотовыми операторами

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин прокомментировал информацию о повышении мобильными операторами стоимости услуг с начала года. Ранее СМИ сообщили, что операторы сотовой связи а также интернет-провайдеры с 2020 года устанавливают более высокие цены по своим тарифам.
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Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения тарифов сотовых операторов

Эхо Москвы08:32

ФАС прокомментировала данные о повышении тарифов сотовыми операторами

RT на русском06:37

ФАС не получала жалоб на повышение тарифов сотовыми операторами

Известия06:51

ФАС изучит обоснованность повышения сотовыми операторами некоторых архивных тарифов

ТАСС06:51

ФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовыми операторами

РБК06:43

ФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовых операторов

Коммерсантъ07:01

В ФАС оценили информацию о повышении тарифов сотовыми операторами

Газета.Ru06:57
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