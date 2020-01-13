Общество
Московский КомсомолецФАС прокомментировала повышение тарифов сотовыми операторами
Замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин прокомментировал информацию о повышении мобильными операторами стоимости услуг с начала года. Ранее СМИ сообщили, что операторы сотовой связи а также интернет-провайдеры с 2020 года устанавливают более высокие цены по своим тарифам.
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Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии
Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
Политика
Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову
Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Политика
Генпрокурор США заявил о «праве» Трампа на ликвидацию Сулеймани
Президент США Дональд Трамп имел право на ликвидацию Касема Сулеймани, заявил американский генпрокурор Уильям Барр.
Экономика
Главред (Украина): крах бюджета Украины гораздо реальней, чем кажется (Главред)
Процентные ставки по ОВГЗ просто необходимо снижать, потому что бюджет Украины не выдерживает этого — мы тратим около 4 миллиардов гривен на эти облигации и их обслуживание.
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Космос
Эксперты назвали самые подходящие планеты для жизни инопланетян
Астрономы из США рассказали о самых пригодных для жизни планетах.
Фигурное катание
СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу
Экономика
Количество банкротств в России выросло на 57% за 2019 год
В России количество обанкротившихся граждан выросло на 57% за 2019 год. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные "Федресурса".
Спорт
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх-2020 после матча чемпионата Европы между сборными Дании и Венгрии.
Кино
19 января в Магадане проведут кастинг для художественного фильма «Белый снег»
Документально-художественный фильм, съемки которого пройдут с 27 февраля по 3 марта в Магадане, будет повествовать о жизни колымской лыжницы, трёхкратной олимпийской чемпионки, четырнадцатикратной чемпионки мира, президента федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Экономика
«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе
Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Политика
СБ ООН по инициативе России обсудит доклад ОЗХО по инциденту в Сирии
Россия выступила с инициативой проведения встречи СБ ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в Думе.
Здоровье
Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы
Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Политика
Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США
Экономика
«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах
Большинство крупнейших банков России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах.
Общество
Назначен новый глава Министерства ЖКХ на Сахалине
Новым министром жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области назначен Юрий Борисов, 14 января сообщает пресс-служба областного правительства.
Происшествия
На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной
В екатеринбургской больнице скончался школьник, которого в августе 2019 года ранил пьяный мужчина.
Футбол
Иван Ордец: «До последнего верил, что „Динамо“ выкарабкается»
Защитник «Динамо» Иван Ордец в интервью «СЭ» рассказал о периоде, когда команда опустилась в зону вылета.
Общество
Сегодня отмечают Старый Новый год
Авто
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото
Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Авто
Koenigsegg занимается концепт-каром Mission 500 для рекорда скорости
В рамках Женевского автосалона в 2020 году Koenigsegg собирается показать прототип Mission 500.
Происшествия
В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Общество
Минтранс отказался упрощать правила перевозки животных в самолетах
В Министерстве транспорта РФ сочли нецелесообразной идею установить единые габариты для перевозки животных в салоне самолета, которую предложили в Общероссийском объединении пассажиров (ООП).
Космос
Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца
Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более 5 миллиардов лет.
Космос
Решена главная загадка Солнечной системы
Ученые Университета Колорадо в Боулдере (США) предложили решение загадки великого водораздела в Солнечной системе — условной границы, разделяющей скалистые планеты и газовых гигантов.