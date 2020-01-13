Общество
Московский КомсомолецФАС прокомментировала повышение тарифов сотовыми операторами
Замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин прокомментировал информацию о повышении мобильными операторами стоимости услуг с начала года. Ранее СМИ сообщили, что операторы сотовой связи а также интернет-провайдеры с 2020 года устанавливают более высокие цены по своим тарифам.
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Политика
Кремль опубликовал новые архивные фото Путина
Общество
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Общество
Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь»
Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".
Происшествия
В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек
В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.
Политика
Захарова оценила отказ Варшавы отмечать День освобождения от нацистов
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила отказ Варшавы официально отмечать 75-летие освобождения от немецких нацистов.
Гаджеты
Представлен новый конкурент MIUI и EMUI
Оболочка предлагает новые системные цвета, иконки, обои и анимации.
Политика
Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве
Между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром не состоялись мирные переговоры, которые планировали провести в Москве.
Происшествия
СК назвал окончательную причину авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следствие пришло к однозначному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов.
Спорт
Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы
Мужская сборная России по гандболу уступила во втором матче группового раунда чемпионата Европы сборной Исландии со счетом 23:34.
Футбол
AS: новым главным тренером «Барселоны» станет Кике Сетьен
Новым главным тренером «Барселоны» станет Кике Сетьен, утверждает AS.
Экономика
Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
Политика
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Председатель Верховного суда Ирана Сейед Эбрагим Райси заявил, что Тегеран подаст в международные судебные инстанции на президента США Дональда Трампа за убийство командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Инна Чурикова рассказала об ограблении в Мадриде
Народная артистка СССР Инна Чурикова подтвердила информацию СМИ, согласно которой ее обокрали в аэропорту Мадрида.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Хоккей
КХЛ отстранила Плотникова на два матча СКА за удар соперника клюшкой
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) дисквалифицировала форварда санкт-петербургского СКА Сергея Плотникова на два матча регулярного чемпионата за удар соперника клюшкой.
Общество
Чернее чернил: британка покрыла 90% тела татуировкой
Общество
В «Столото» готовятся обратиться в суд после обвинений в подтасовке
Компания "Столото" готовит обращение в суд из-за появившейся информации о том, что результаты лотереи с выигрышем в один миллиард рублей якобы были подтасованы.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Хоккей
Василевский признан первой звездой недели в НХЛ
Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ.
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Авто
Audi продемонстрировала концепт беспилотного электромобиля будущего
Новый концептуальный электрокар компании, получивший название Audi AI: ME, имеет небольшие габариты при достаточно большом салоне, который оборудован лишь сиденьями и выдвигающимся рулем.
Здоровье
Трансплантация - шанс на вторую жизнь
Люди, перенесшие трансплантацию, всю жизнь помнят день, когда им заменили сердце, почку или печень, и отмечают его как второй день рождения.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Общество
«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Общество
Медведев пошутил на тему новогодних праздников, процитировав Чехова
Вручение премий правительства в области средств массовой информации традиционно проходит в День российской печати, который, так получилось, в нашей стране выпадает на канун Старого Нового года.
Гаджеты
Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700
Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.