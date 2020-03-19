Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов. Глава государства обратил внимание, что цены на нефть рухнули почти в два раза. В ФАС рассказали, что розничные цены на бензин и зимний дизель с начала года выросли почти на 0,2 процента.
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с чего всё началось

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов.
РИА Новостивчера в 15:18

Подробнее о событии

ФАС заявила об отсутствии предпосылок для роста цен на бензин

Газета.Ru03:58

ФАС примет необходимые меры при росте цен на бензин

Российская газета01:07

ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин и дизель как в опте, так и в рознице

ТАССвчера в 12:52

ФАС отреагировала на критику Путина о росте цен на бензин

URA.Ruвчера в 16:30

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

РИА Новостивчера в 15:18

ФАС ответила на критику Путина из-за роста цен на бензин

РБКвчера в 14:19

Дешевле экспорта: ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин

РЕН ТВвчера в 22:50
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Комментарии

Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

В Кабмине России заявили, что решительные действия, которые были сделаны в течение двух с половиной месяцев, позволили выиграть время для разработки допмер по борьбе с коронавирусом и держать ситуацию под контролем в стране.
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Космос

Российские космические роботы получат систему искусственного интеллекта

3DNews 02:58
Гаджеты

Первый среди лучших: Huawei открыл необычный предзаказ в России

Двадцатого марта в России начнется предзаказ смартфонов новой серии Huawei P40 lite, в рамках которого покупатели получат фитнес-браслет в подарок.
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Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне

Накануне цены на нефть Brent обновили исторический минимум с 2003 года. Котировки обвалились ниже 27 долларов.
МИР 24 03:46
Финансы

Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 03:07
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК вчера в 17:00
Происшествия

В Петербурге 19 детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Санкт-Петербурге 19 детей госпитализировали в больницу Боткина с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 03:53
Финансы

В Госдуме предложили Силуанову по примеру США раздать жителям деньги

Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов США детализировало предложения по пакету поддержки экономики в связи с коронавирусом: в частности, предлагается раздать американцам до 500 млрд долларов наличными.
REGNUM 03:03
Финансы

Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 1,1-2% на открытии

За первую минуту торгов индекс МосБиржи вырос на 2% и составил 2155,84 пункта, индекс РТС вырос на 1,1%, до 841 пункта.
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Экономика

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
РИА Новости 17 марта в 02:19
Происшествия

В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей

Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Российская газета 02:05
Происшествия

В Москве умерла пожилая женщина, у которой нашли коронавирус

РИА Новости 03:59
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теи, кто называет его царем.
РБК 03:40
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
Политика

В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе

Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
РИА Новости вчера в 07:23
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК 17 марта в 08:51
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 475.
ТАСС вчера в 13:23
Общество

Каникулы в школах продлятся до 12 апреля из-за коронавируса

Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта до 12 апреля из-за распространения коронавируса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Коммерсантъ вчера в 02:23
Общество

В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса

Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 18:40
Армия и оружие

ТАСС: под Калининградом развернут РЛС, способную «следить» за Европой

Вторую загоризонтную радиолокационную станцию (РЛС) «Контейнер» развернут под Калининградом.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Общество

Роскачество нашло сахар и консерванты в томатном соке

Как сообщили в Роскачестве, в соке четырех торговых марок эксперты обнаружили добавленный сахар, информацию о котором производители не указали ни в составе, ни в наименовании продукта.
РБК 03:39
Общество

Петербургские суды закрываются для посетителей из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 19 марта 2020, 09:41 — REGNUM Петербургские суды приступили к исполнению постановления президиума Верховного суда РФ и начиная с четверга переходят на особой режим.
REGNUM 02:41
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Происшествия

В Тульской области из-за утечки аммиака на заводе погиб мужчина

РБК 03:46
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Здоровье

Более 55 тысяч мест в инфекционных больницах подготовлено в России

В России подготовлено более 55 тыс. инфекционных коек, в том числе реанимационных и обсерваторов, и закуплено свыше 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 02:51
Общество

Playboy перестанет выходить в печатной версии

НТВ 03:46
Общество

S7 и «Победа» получили разрешение на вывоз россиян из Черногории

S7 получила разрешение на рейс из Черногории для вывоза находящихся там россиян, сказала РИА Новости представитель авиакомпании.
РИА Новости 02:07
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