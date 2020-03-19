Энергетика

vtomske.ruvtomske.ruФАС прокомментировала рост цен на бензин в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала рост цен на бензин в России. В ведомстве отметили, что никаких предпосылок для увеличения стоимости топлива в стране нет. Напомним, 17 марта прошло совещание президента России Владимира Путина с членами правительства.
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с чего всё началось

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов.
РИА Новостивчера в 15:18

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ФАС заявила об отсутствии предпосылок для роста цен на бензин

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В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

РИА Новостивчера в 15:18

Дешевле экспорта: ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин

РЕН ТВвчера в 22:50

ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин и дизель как в опте, так и в рознице

ТАССвчера в 12:52
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