Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов.

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала рост цен на бензин в России. В ведомстве отметили, что никаких предпосылок для увеличения стоимости топлива в стране нет. Напомним, 17 марта прошло совещание президента России Владимира Путина с членами правительства.

ФАС прокомментировала рост цен на бензин в России

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