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ФАС прокомментировала рост цен на бензин в России
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала рост цен на бензин в России. В ведомстве отметили, что никаких предпосылок для увеличения стоимости топлива в стране нет. Напомним, 17 марта прошло совещание президента России Владимира Путина с членами правительства.В источнике
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С чего всё начиналось
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В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов.
РИА Новости 18 марта в 15:18
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ФАС заявила об отсутствии предпосылок для роста цен на бензин

Газета.Ru вчера в 03:58
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ФАС примет необходимые меры при росте цен на бензин

Российская газета вчера в 01:07
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ФАС отреагировала на критику Путина о росте цен на бензин

URA.Ru 18 марта в 16:30
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