ФАС прокомментировала рост цен на бензин в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала рост цен на бензин в России. В ведомстве отметили, что никаких предпосылок для увеличения стоимости топлива в стране нет. Напомним, 17 марта прошло совещание президента России Владимира Путина с членами правительства.В источнике
С чего всё начиналось
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов.
Российская газета вчера в 01:07