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ФАС и Минтранс проверят жалобы из-за роста цен на авиакеросин

О резком подорожании авиатоплива сообщили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие российские авиакомпании). В организации предоставили данные тендеров о значительном росте цен на авиакеросин в аэропортах Сибири и Дальнего Востока.В источнике
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила
, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин.
РБКвчера в 10:07
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РИА Новости

ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин

РИА Новостивчера в 10:25
Известия

ФАС проверит информацию о подорожании авиакеросина

Известиявчера в 09:40
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

РБКвчера в 10:07
Коммерсантъ

ФАС проверит сообщения о росте цен на авиакеросин

Коммерсантъвчера в 09:48
Интерфакс

ФАС объяснила подорожание авиатоплива

Интерфаксвчера в 10:08
ПРАЙМ

ФАС проверит информацию о росте цен на авиакеросин

ПРАЙМвчера в 09:32
ТАСС

ФАС проведет проверку информации о росте цен на авиакеросин

ТАССвчера в 09:32

США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд

Всемирная торговая организация (ВТО) в октябре 2019 года официально разрешила Вашингтону ввести пошлины на европейские товары общим объемом $7,5 млрд в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.
Интерфакс05:17

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РИА Новости06:38
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В Смоленске в «Красном кресте» откроют новое отделение диагностики сосудистых патологий

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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

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Власти Белоруссии назвали провокацией выбрасывание формы силовиками

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