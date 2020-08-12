ФАС и Минтранс проверят жалобы из-за роста цен на авиакеросин
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О резком подорожании авиатоплива сообщили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие российские авиакомпании). В организации предоставили данные тендеров о значительном росте цен на авиакеросин в аэропортах Сибири и Дальнего Востока.В источнике
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила
, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин.
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