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РИА Новости
РИА Новости

ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин

ФАС объяснила возможный рост цен на авиакеросин тем, что авиакомпании покупают его на торгах, а не на бирже, сообщили в ведомстве.В источнике
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила
, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин.
РБКвчера в 10:07
Подробнее о событии
Известия

ФАС проверит информацию о подорожании авиакеросина

Известиявчера в 09:40
РИА Новости

ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин

РИА Новостивчера в 10:25
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

РБКвчера в 10:07
ТАСС

ФАС проведет проверку информации о росте цен на авиакеросин

ТАССвчера в 09:32
Коммерсантъ

Авиакеросин подорожал в частности

Коммерсантъвчера в 14:23
Интерфакс

ФАС объяснила подорожание авиатоплива

Интерфаксвчера в 10:08
Газета.Ru

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Газета.Ruвчера в 03:04

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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Суд арестовал квартиру, которую Федосеева-Шукшина подарила Алибасову

Троицкий суд Москвы наложил арест на квартиру, которую актриса Лидия Федосеева-Шукшина подарила мужу Бари Алибасову, а тот передал своему помощнику, сообщила журналистам в четверг юрист актрисы Юлия Вербицкая-Линник.
РИА Новости07:53
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости04:27
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Послы ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске

Послы стран Евросоюза (ЕС), представители посольства США и других государств возложили цветы к стихийному мемориалу, возникшему на месте гибели участника протестных акций в Минске.
Общественная служба новостей10:08
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