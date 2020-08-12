ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин
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ФАС объяснила возможный рост цен на авиакеросин тем, что авиакомпании покупают его на торгах, а не на бирже, сообщили в ведомстве.В источнике
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