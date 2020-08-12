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РИА Новости
РИА Новости

ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин

ФАС объяснила возможный рост цен на авиакеросин тем, что авиакомпании покупают его на торгах, а не на бирже, сообщили в ведомстве.В источнике
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила
, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин.
РБК10:07
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Авиакеросин подорожал в частности

Коммерсантъ14:23
РИА Новости

ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин

РИА Новости10:25
ТАСС

ФАС проведет проверку информации о росте цен на авиакеросин

ТАСС09:32
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

РБК10:07
Известия

ФАС проверит информацию о подорожании авиакеросина

Известия09:40
Интерфакс

ФАС объяснила подорожание авиатоплива

Интерфакс10:08
Газета.Ru

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Газета.Ru03:04

Радиореликты обнаружены в скоплении галактик SPT-CL J2032−5627

В новой работе команда исследователей под руководством Стефана В. Дюшена (Stefan W. Duchesne) из Международного центра радиоастрономических исследований (International Center for Radio Astronomy Research, ICRAR) сообщает об обнаружении двойного радиореликта в скоплении галактик SPT-CL J2032−5627, выполненном с использованием радиообсерватории ASKAP.
Радиореликты обнаружены в скоплении галактик SPT-CL J2032−5627
AstroNews.ru10:42

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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В посольстве оценили ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил от российского коллеги Владимира Путина письмо с изложением фактов вокруг ситуации с задержанными в республике 33 россиянами.
RT на русском14:49

Порошенко призвал Лукашенко провести новые выборы президента

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил белорусскому лидеру Александру Лукашенко для стабилизации ситуации в республике провести досрочные выборы главы государства с привлечением ОБСЕ и Совета Европы.
Daily Storm14:06
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Глава Октябрьского района Витебска заставил переписать протокол на участке, где победила Тихановская

В Сети опубликована аудиозапись, на которой предположительно глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский отчитывает членов одной их участковых комиссий, требуя изменить протокол в пользу одного из кандидатов на выборах президента Белоруссии.
Росбалт06:30

Глава МИД Чехии рассказал о рычагах давления на Лукашенко

У Евросоюза есть экономические рычаги давления на белорусского президента Александра Лукашенко, которые могут быть использованы для успокоения той ситуации, которая сложилась сейчас в этой стране после президентских выборов, заявил в среду вечером журналистам глава МИД Чехии Томаш Петршичек.
РИА Новости14:24
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