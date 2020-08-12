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РИА Новости
РИА Новости

ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин

ФАС объяснила возможный рост цен на авиакеросин тем, что авиакомпании покупают его на торгах, а не на бирже, сообщили в ведомстве.В источнике
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила
, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин.
РБКвчера в 10:07
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Коммерсантъ

Авиакеросин подорожал в частности

Коммерсантъвчера в 14:23
РИА Новости

ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин

РИА Новостивчера в 10:25
Интерфакс

ФАС объяснила подорожание авиатоплива

Интерфаксвчера в 10:08
ТАСС

ФАС проведет проверку информации о росте цен на авиакеросин

ТАССвчера в 09:32
Известия

ФАС проверит информацию о подорожании авиакеросина

Известиявчера в 09:40
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

РБКвчера в 10:07
Газета.Ru

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Газета.Ruвчера в 03:04

Суд по иску Федосеевой-Шукшиной к Алибасову состоится 25 августа

Напомним, актриса подала в суд на своего мужа с целью признать недействительными две сделки: по дарению продюсеру квартиры и по переоформлению этой недвижимости на помощника Алибасова Сергея Моцаря.
Аргументы и Факты12:44
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Тедеско рассказал о реакции «Спартака» на заявление Федуна

13 августа, Mossovetinfo.ru - Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско рассказал, как футболисты отреагировали на слова владельца клуба Леонида Федуна, который после ничьей с «Сочи» (2:2) в 1-м туре РПЛ заявил, что снимет команду с чемпионата.
Моссовет13:10

Спецслужбы США считают, что ПО Fancy Bear угрожает Пентагону

Американские спецслужбы полагают, что программное обеспечение, которым якобы пользуются хакеры из группировки Fancy Bear, представляет угрозу телекоммуникационным системам служб безопасности США и непосредственно Пентагону.
ТАСС13:21
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«Локомотив» передал Семину серебряную медаль чемпионата России

"Локомотив" передал бывшему главному тренеру команды Юрию Семину серебряную медаль чемпионата России по футболу сезона-2019/20, сообщил РИА Новости директор московского клуба по связям с общественностью Кирилл Брейдо.
РИА Новости15:06

Самые пораженные коронавирусом районы региона назвали в Воронеже

Почти половина всех случаев заражения COVID-19 (45,1%) приходится на Воронеж, об этом сообщила в среду, 12 августа, во время заседания регионального оперштаба сообщила замглавы регуправления Роспотребнадзора Ольга Фуфаева.
Kursk.com12:01
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Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Известия07:27
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