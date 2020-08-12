Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин

ФАС объяснила возможный рост цен на авиакеросин тем, что авиакомпании покупают его на торгах, а не на бирже, сообщили в ведомстве.В источнике
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила
, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин.
РБКвчера в 10:07
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Авиакеросин подорожал в частности

Коммерсантъвчера в 14:23
Газета.Ru

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Газета.Ruвчера в 03:04
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

РБКвчера в 10:07
ТАСС

ФАС проведет проверку информации о росте цен на авиакеросин

ТАССвчера в 09:32
Известия

ФАС проверит информацию о подорожании авиакеросина

Известиявчера в 09:40
Интерфакс

ФАС объяснила подорожание авиатоплива

Интерфаксвчера в 10:08
РИА Новости

ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин

РИА Новостивчера в 10:25

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
208

Агрокомплекс Ткачева решил выпускать мороженое

Текущий объем продаж сегодняшнего лидера по производству мороженого - компании Unilevel - составляет порядка 37 тыс. тонн, его доля рынка – около 13%, на втором месте группа "Ренна" (выпускает мороженое под брендом "Коровка из Кореновки" - ИФ), у них доля – 11-12%.
Интерфакс08:41

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
РБК08:26
23

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебск Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
31

Вассерман ответил на призыв Алексиевич к Лукашенко уйти в отставку

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич надоела народу Белоруссии, она «не считает за людей» большинство жителей страны, проголосовавших на выборах президента за Александра Лукашенко.
ФАН06:03
1,8K