ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин
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ФАС объяснила возможный рост цен на авиакеросин тем, что авиакомпании покупают его на торгах, а не на бирже, сообщили в ведомстве.В источнике
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила
, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин.
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