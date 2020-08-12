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РБК
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин. В связи с появлением публикаций о скачке цен ведомство намерено провести такую проверку по собственной инициативе.В источнике
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила
, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин.
РБКвчера в 10:07
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Коммерсантъ

Авиакеросин подорожал в частности

Коммерсантъвчера в 14:23
РИА Новости

ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин

РИА Новостивчера в 10:25
ТАСС

ФАС проведет проверку информации о росте цен на авиакеросин

ТАССвчера в 09:32
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

РБКвчера в 10:07
Известия

ФАС проверит информацию о подорожании авиакеросина

Известиявчера в 09:40
Интерфакс

ФАС объяснила подорожание авиатоплива

Интерфаксвчера в 10:08
Газета.Ru

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Газета.Ruвчера в 03:04

Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

"Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко – советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры", - отметил телеведущий.
Газета.Ru04:09
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Власти Белоруссии назвали провокацией выбрасывание формы силовиками

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Говорит Москва06:11
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На смену Хью Джекману: Шайю ЛаБафа представили в образе Росомахи

Джекман играл Росомаху с 2000 по 2017 год, и, в отличие от других популярных героев, таких как Бэтмен или Человек-паук, первая в истории перезагрузка Логана явно будет восприниматься фанатами настороженно.
Popcornnews.ru04:15
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США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд

Всемирная торговая организация (ВТО) в октябре 2019 года официально разрешила Вашингтону ввести пошлины на европейские товары общим объемом $7,5 млрд в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.
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Специалисты iFixit высоко оценили ремонтопригодность наушников Samsung Galaxy Buds Live

При разборке чехла для наушников было обнаружено, что в нём имеется интегрированный аккумулятор на 1,81 Вт·ч, что, по данным iFixit, значительно больше ёмкости батарей, используемых в чехлах Galaxy Buds и Galaxy Buds Plus.
3DNews00:37

Правительство может поддержать мукомолов стабильным зерном

Правительство может поддержать мукомолов стабильным зерном В правительстве задумались о новых мерах поддержки мукомолов, которые предупреждали о возможном дефиците продукции из-за роста цен на сырье.
Коммерсантъ18:07
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Эксперты оценили реновацию в центре Екатеринбурга в 140 млрд рублей

Проект реновации в центре Екатеринбурга предусматривает создание дополнительных пешеходных маршрутов, которые могут увеличить объем коммерческих площадей в каждом из кварталов до 3 тыс. кв. м. Так, налоговые поступления только от сдачи в аренду этих площадей составят до 7 млн руб. по НДС, до 2,5 млн руб. по налогу на прибыль и 36 млн руб. по налогу на имущество.
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О сокращениях штата и зарплат слышали 12% жителей Саратова

С показателем 12% Саратов занял 61-е место в рейтинге крупных городов РФ и 10-е в ПФО по доле населения, знающего об увольнениях персонала и сокращениях фонда оплаты труда в период "закрытия" экономики в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
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ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

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СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
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