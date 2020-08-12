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РИА Новости
РИА Новости

ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин

ФАС объяснила возможный рост цен на авиакеросин тем, что авиакомпании покупают его на торгах, а не на бирже, сообщили в ведомстве.В источнике
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила
, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин.
РБК12 августа в 10:07
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Коммерсантъ

Авиакеросин подорожал в частности

Коммерсантъ12 августа в 14:23
РИА Новости

ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин

РИА Новости12 августа в 10:25
Интерфакс

ФАС объяснила подорожание авиатоплива

Интерфакс12 августа в 10:08
ТАСС

ФАС проведет проверку информации о росте цен на авиакеросин

ТАСС12 августа в 09:32
Известия

ФАС проверит информацию о подорожании авиакеросина

Известия12 августа в 09:40
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

РБК12 августа в 10:07
Газета.Ru

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Газета.Ru12 августа в 03:04

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Известиявчера в 15:27
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Интерфаксвчера в 07:41
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В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

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