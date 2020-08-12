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РБК
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин. В связи с появлением публикаций о скачке цен ведомство намерено провести такую проверку по собственной инициативе.В источнике
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила
, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин.
РБК10:07
Подробнее о событии
РИА Новости

ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин

РИА Новости10:25
Комсомольская правда

Авиаэксперт рассказал, скажется ли рост цен на керосин на стоимости авиабилетов

Комсомольская правда11:40
ТАСС

ФАС проведет проверку информации о росте цен на авиакеросин

ТАСС09:32
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

РБК10:07
Известия

ФАС проверит информацию о подорожании авиакеросина

Известия09:40
Интерфакс

ФАС объяснила подорожание авиатоплива

Интерфакс10:08
Газета.Ru

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Газета.Ru03:04

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