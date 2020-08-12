Смотрите также

На Балтийском флоте почтили память погибших подводников «Курска»

ОПЕК оценивает добычу нефти в России в июле в 8,8 млн баррелей в сутки

Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Нарушивший ПДД Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области

У DualSense в 1,5 раза больше объём аккумулятора, чем у DualShock 4

Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса

Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате

У белорусского посольства в Москве выстроилась «цепь солидарности»

Наталья Рудова подтвердила первую беременность

В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет

Лукашенко призвал найти работу всем протестующим в Белоруссии

Трамп назвал многообещающими три американские вакцины от коронавируса

Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты

Су-27 третий раз за неделю перехватил самолеты США над Черным морем

РФС признал ошибку судьи на матче «Спартак» ‒ «Сочи»

Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков

Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса

Обвинение назвало список найденного в квартире Соколова

Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Су-27 третий раз за неделю перехватил самолеты США над Черным морем

В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет

Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт