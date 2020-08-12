ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо
Смотрите также
На Балтийском флоте почтили память погибших подводников «Курска»
ОПЕК оценивает добычу нефти в России в июле в 8,8 млн баррелей в сутки
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Нарушивший ПДД Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области
У DualSense в 1,5 раза больше объём аккумулятора, чем у DualShock 4
Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса
Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
У белорусского посольства в Москве выстроилась «цепь солидарности»
Наталья Рудова подтвердила первую беременность
В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет
Лукашенко призвал найти работу всем протестующим в Белоруссии
Трамп назвал многообещающими три американские вакцины от коронавируса
Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%
В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты
Су-27 третий раз за неделю перехватил самолеты США над Черным морем
РФС признал ошибку судьи на матче «Спартак» ‒ «Сочи»
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса
Обвинение назвало список найденного в квартире Соколова
Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку
Су-27 третий раз за неделю перехватил самолеты США над Черным морем
В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин. В связи с появлением публикаций о скачке цен ведомство намерено провести такую проверку по собственной инициативе.В источнике
С чего всё началось
Подробнее о событии
Авиаэксперт рассказал, скажется ли рост цен на керосин на стоимости авиабилетов
Комсомольская правда11:40